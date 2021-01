Una niña con síndrome del cabello impeinable logra domar su pelo por primera vez en 9 años

reino unido – Lyla Grace Barlow, una niña de la ciudad de Derby, en el Reino Unido, padece una anomalía por la cual los folículos de su pelo crecen con forma de corazón, en lugar de redondos, haciendo que su pelo sea casi incontrolable. Esta rara condición hace que su cabello sea imposible de peinar, aunque finalmente ha conseguido controlarlo, por primera vez en nueve años, informa Daily Mail. La niña fue diagnosticada cuando tenía cinco años, después de pasar un período en un hospital por fiebre glandular, y allí los médicos afirmaron que nunca habían visto un pelo de esas características. "El cabello de Lyla Grace comenzó a crecer y parecía una pelusa", explicó su madre, Alex. La gente decía que esto solo era pelo de bebé, pero el cabello de su hermana, 20 meses mayor que ella, no había sido así, añadió. Cuando cumplió cuatro años, su pelo comenzó a convertirse en rastas y era realmente imposible hacerse con él. "Utilizamos muchos productos para tratar de conseguir pasarle un peine, pero nada funcionó". Había gente que "solía decir que se parecía a Albert Einstein" debido a su peinado, contó la madre. A pesar de las dolorosas mañanas pasadas intentando peinarse, Lyla Grace llegó a presumir de su cabello, que la ha vuelto popular en la escuela. No obstante ahora su madre reveló que el pelo es cada vez más fácil de manejar a medida que la niña va creciendo, lo cual es común entre los niños con esta anomalía, que no afecta a ninguna otra característica, cuando se acercan a la pubertad.