Una mujer propone como catering de su boda un buffet de comida rápida

Un comentario en la popular red social Reddit se ha hecho popular por la ocurrencia que encierra. Una mujer anónima ha escrito un mensaje proponiendo servir comida basura en su boda, en lugar de los menús tradicionales. En la publicación de Reddit, la mujer lanzó una pregunta para después dar su opinión al respecto. "¿Qué cosas estáis planeando para vuestra boda que creéis que no siguen la norma?", empezaba el mensaje. "Mi prometido y yo somos personas muy divertidas y queremos tener una boda que no sea nada tradicional y que no nos lleve a la quiebra. Yo quería pizza en la boda, pero el catering para eso era demasiado caro, así que mi fotógrafo me dijo '¿quién dice que no puedes pedir pizza en tu boda?", continúa el texto. Eso hizo que el prometido de la mujer pensase en hacer un buffet de Chick-Fil-A, Big Macs, pizza y donuts. "Estoy de acuerdo con él, creo que suena divertido. ¡Todos nosotros vamos a tomar Big Macs y pizzas a dos manos!", añadía la autora del controvertido comentario. La mujer también reconocía que la idea la había sacado de una foto de Donald Trump en la que aparece tras una mesa repleta de comida basura, entre ella muchas hamburguesas del McDonald's.