Recibe un trasplante de corazón y es padre a la misma hora en el mismo hospital

madrid – Un paciente con una dolencia cardíaca grave fue sometido a un trasplante a mediados de marzo en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, cirugía para la que fue llamado de urgencia cuando esperaba en la Maternidad del mismo centro el nacimiento inminente de su primogénito. El niño nació por cesárea, casi a la misma hora en la que el padre recibía el corazón donado con el que ha superado una cardiopatía hipertrófica congénita, informó ayer el hospital, con los testimonios de los padres y de los profesionales médicos. En una fecha de marzo que el hospital no precisa, Ana María González esperaba en la sala de dilatación de la Maternidad del Gregorio Marañón para dar a luz a su primogénito, en compañía de su pareja, Antonio Salvador, de 39 años, quien sufría una cardiopatía y esperaba desde hacía un tiempo un trasplante de corazón como "única solución" a su dolencia "terminal". Antonio acompañaba a su mujer en el paritorio cuando le llamaron por teléfono los cardiólogos del hospital para informarle de que la Organización Nacional de Trasplantes tenía una donación compatible y él era el candidato para el trasplante. En medio de la perplejidad que le generó la noticia, Antonio pidió a los cardiólogos unos minutos para decidir y, convencido de la necesidad y animado por su esposa, dijo sí a su cirugía. "Me costó unos minutos tomar la decisión porque implicaba perderme el nacimiento de mi primer hijo", dice Antonio en un vídeo remitido por el hospital, en el que añade que, tras dar su consentimiento, "en menos de una hora" le estaban preparando en el edificio de al lado para la cirugía. "Cuando desperté tuve una doble satisfacción", afirma Antonio, convencido de que volvió a nacer el mismo día que su bebé. La madre, en otro vídeo, dice que "no podía creer que después de diez años fuéramos a recibir lo más maravilloso de nuestra vida al mismo tiempo que Antonio recibía la vida que necesitaba. Nuestro hijo Samuel vino con un corazón debajo del brazo para su padre". Ana María cuenta además que en 2002, un día en que Antonio salía de una estación de metro muy cercana al Gregorio Marañón, sufrió una parada cardíaca por la que fue auxiliado en ese momento por una enfermera del hospital que pasaba por ahí.