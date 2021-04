Un libro de acertijos esconde 750.000 euros para quien los resuelva

Como si de una película de Indiana Jones se tratase, se acaba de publicar un libro de lo más enigmático. The Golden Treasure of the Entente Cordiale esconde muchos enigmas y 750.000 euros para quien sepa responderlos todos. De la mano del artista Michel Becker y del escritor Stephen Clarke, este libro cuenta con dos versiones, la inglesa y la francesa cada una con 9 acertijos distintos. Los enigmas están compuestos por ilustraciones del propio Becker y los lectores deberán descifrar códigos y encontrar partes de texto que faltan para dar con la respuesta correcta, una tarea nada fácil como así afirman en la página web del libro. Esos 750.000 euros de recompensa no son en efectivo, sino algo mucho más valioso que tiene que ver con el título del libro.

Se trata de un cofre de oro, un tesoro histórico que Gran Bretaña entregó al presidente de Francia en 1903, Émile Loubet, que contenía un pergamino que sellaba la paz entre ambos países. Una acción que fue previa al Entente Cordiale firmada el 8 de abril un año después de ese pergamino que ponía fin a las diferencias entre franceses y británicos. Una vez resueltos los misterios de ambos libros, los lectores podrán encontrar las llaves que están enterradas en Francia y Gran Bretaña respectivamente. Juntas abren el estuche que contiene el cofre. Becker es conocido también por el libro de On The Trail of the Golden Owl de 1993.