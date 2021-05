Un ruso se convierte por accidente en una estrella del pop en China

Un ruso de 27 años se convirtió accidentalmente en una estrella del pop en China y quedó atrapado en un reality show de la televisión china durante varias semanas, tiempo durante el que rogó a los espectadores que lo rechazaran hasta que, finalmente, consiguió su objetivo. Vladislav Ivanov, alias Lelush, no buscaba el estrellato. De hecho, ni siquiera hizo una audición formal para participar en Produce Camp 2021, un programa en el que decenas de cantantes compiten para formar parte de una banda internacional. "Convertirme en miembro de una banda no es mi sueño, ya que no puedo cantar ni bailar", decía. Después de llegar a la final, Ivanov dijo que temía verse obligado a formar parte de una banda musical. Sin embargo, Vladislav fue eliminado en esa fase del concurso.