La regla de oro para salir adelante (emocionalmente) en esta pandemia

La covid-19 está suponiendo una oportunidad para bajarnos de la rueda de hámster en la que estábamos subidos, un mundo que caminaba con automatismos y donde hacíamos las cosas sin saber si era lo que queríamos hacer. "Una cuestión como una pandemia te ayuda a parar y a pensar y a plantearnos cómo va a ser nuestra salud mental después de esto, hacia dónde queremos ir. La enfermedad es una oportunidad, un momento de replanteamiento.



Muchos de los grandes libros y obras de la Historia están escritos durante la enfermedad. Entonces, la idea de esta época es el pararnos y plantear cómo queremos que sea nuestra salud mental cuando esto acabe y saber en qué queremos profundizar y dejar atrás", según confiesa el psicoterapeuta Luis Muiño en una entrevista con Infosalus.

El también creador del podcast de Psicología 'Entiende tu mente', que es uno de los más escuchados en el mundo, acaba de publicar 'La mente del futuro. Psicología para después de un confinamiento' (RBA), un manual que, según argumenta, representa "un cuestionamiento en voz alta" sobre nuestra persona en esta pandemia. A su juicio, la covid-19 nos está ayudando a replantearnos cosas, y a darnos cuenta, por ejemplo, de que de repente echamos cosas de menos que no sabíamos que lo íbamos a hacer.



"A su vez, esta pandemia nos ha servido para liberarnos de otras cosas de las que no éramos conscientes que nos pesaban a nivel de salud mental. Ahora también cuidamos de ciertas cosas que no cuidábamos tanto antes, mientras que no lo hacemos con otras cosas que ya no las consideramos de tanto peso. No es tanto la enfermedad de la covid-19 la que nos enseña, sino el hecho de tener que pararnos por una enfermedad, esto es lo que nos hace replantearnos todo", subraya.



En el libro plantea que antes de la pandemia nuestra cultura era más individualista, y todos los valores que se fomentaban estaban dirigidos o centrados en el egoísmo. "Pero ahora se están planteando muchas personas cuánto afecta en su salud mental el qué hagan los demás y hasta qué punto necesitamos un cierto número de gente alrededor", agrega.



Ahora, según asegura Muiño, dedicaremos más tiempo a aquellas personas que son más nutritivas para nuestra salud, elegiremos mucho más de quién nos rodeamos, el disfrute del tiempo vital, del presente. "Otra cosa que nos estamos replanteando ahora, la tolerancia a la incertidumbre. Vivíamos en una sociedad de sensación omnipotente, de controlarlo todo, y la covid-19 nos hace plantearnos todo", remarca.

A su juicio, es normal que nos sintamos mal, que seamos negativos, que estemos tristes, seamos un vaivén emocional, incluso sintamos rechazo por personas a las que queremos pero que sabemos que no son responsables: "Antes de la pandemia reinaba un optimismo naive, los libros de autoayuda, el optimismo iluso, el yo puedo con todo y rechazo los sentimientos negativos (ira, tristeza, por ejemplo). Pero una de las cosas que nos estamos replanteando es que ahora creo que vamos a entender mejor esos sentimientos y la importancia de la ira como sentimiento transformador, o la tristeza como algo que dejar atrás, el admitir que no todo te vaya bien en la vida que la vida es así, el no posturear, todo eso es una de las cosas que nos replanteamos con esta pandemia y por eso ese revoltijo de sentimientos".

Además, este psicoterapeuta emplea en el libro una frase gallega que reconoce que le gusta mucho, 'nunca ha llovido sin que luego escampara': "Vivimos un momento duro pero es seguro que después vendrá un momento mejor, siempre ha ocurrido. Es un poco eso la idea del libro, escampará, dejará de llover y dejarán de caer estos chuzos de punta psicológicos y ahí volveremos a tomar las riendas de nuestra vida y tendremos delante de nosotros las decisiones que queramos tomar". De hecho, recuerda que tras la primera pandemia de gripe de 1918 vino después una época muy creativa, los 'locos años 20'. "Va a haber unos locos años 20 del siglo XXI, años de explosión y de ganas de vivir cuando todo esto pase, que pasará pronto, y donde podremos decidir sobre nuestra vida con mayor consciencia", celebra Muiño.

Así, aconseja aprovechar estos meses para conocernos un poco mejor a nosotros mismos, "la pandemia nos libera de mucho ruido social, de mucho día a día que no nos permitía pensar en nosotros, y también del estrés". En su opinión, una pandemia puede representar una "cita" con nosotros mismos, en la que veamos cómo nos caemos a nosotros mismos, en la que nos hagamos amigos nuestros. Sobre la salud, el psicoterapeuta cree que íbamos hacia un concepto "muy hipocondríaco" y basado en el bienestar individual, donde íbamos al médico por cualquier cosa, y considera que quizás ahora podamos plantearnos un concepto de salud más colectivo: "La pandemia es eso, la salud social existe, no te puedes cuidar solo a ti mismo, sino que es algo colectivo".

COGE LAS RIENDAS DE TU VIDA

Con todo ello, recomienda que todos cojamos las riendas de nuestra vida, nos paremos a pensar en el momento en el que estamos, aprovechemos a reorganizar nuestras preferencias. "Coge las riendas de tu vida. En Psicología se asocia mucho al concepto de salud mental la idea de que tu tienes las riendas de la vida, el control interno, las partes más importantes de tu vida las puedes elegir. Coge las riendas y tira hacia donde te ha pedido el cuerpo que tires. Cuando esto acabe, trata de ir hacia donde querías ir, ese es el llamamiento del libro, podemos tener control interno, esa sensación de que los acontecimientos están bajo nuestro control", aconseja.