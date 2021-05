Quim Gutiérrez y los bolis del Hotel Tres Reyes de Pamplona

El actor Quim Gutiérrez reveló este miércoles en 'El Hormiguero' de Antena 3 aspectos muy poco conocidos de su intimidad durante su entrevista con Pablo Motos, quien le preguntó por sus manías cuando llega a la habitación de un hotel. Y en ese momento a Quim le brillaron los ojos y empezó a hablar de Pamplona.

El invitado confesó su manía con los bolígrafos, porque le encanta encontrar artilugios de este tipo que funcionen como debe ser, con el peso perfecto, el trazo necesario. Y en ningún lado ha encontrado mejores que los que hay en las habitaciones del Hotel Tres Reyes pamplonés:

"Ahí está "El boli". Bic tiene un boli que es solo para hoteles, así que una vez que rodábamos en Pamplona por primera vez después de muchos años, en el hotel me pongo a escribir y de repente... Pero... Me da tanto placer (lo bien que escribía el boli) que digo, no voy a tocar nada más. Cuando me marchaba, les expliqué en la recepción mi manía, y que aquel boli me había dado mucho gusto y que no lo encontraba en las papelerías. ¡¡Y me dieron 25!! Son majísimos", relataba Gutíerrez a Motos.

El actor recalcó que ha acudido a la capital navarra en varias ocasiones: "En Pamplona se rueda mucho, y siempre nos tratan fantásticamente bien".

También reconoció Quim que tiene una fijación con los cuadros. De hecho, los guarda en un armario. Y lo que le sorprende es que la limpiadora los vuelve a poner en su sitio cuando él sale de la habitación. "En los hoteles hay mucho por hacer en cuanto a decoración", aseguró.

Pero ahí no queda todo: "Muevo muebles y vacío neveras", reconoció.