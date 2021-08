Diez cosas que (igual) no sabías de... Bebe

1 Nombre real. En realidad se llama María Nieves Rebolledo. Dice que Bebe es un nombre familiar y el que eligió como cantante, pero que en la intimidad, quienes la conocen le llaman Mari Nieves.



2 Sus lugares para vivir. Es valenciana de nacimiento, pero se siente extremeña. Siendo una niña se trasladó a la provincia de Badajoz con sus padres y ha vivido en localidades como Zafra, Montijo o Mérida, que sin duda son sus lugares de referencia.



3 La música, su vida desde niña. Dice que en su casa siempre ha habido canciones y que sus padres fueron los primeros en apoyarla cuando decidió que ser artista era lo suyo. Ellos habían pertenecido al grupo extremeño Suberina.



4 Su primera opción académica. Aunque siempre se la identifica como cantante –así se siente ella–, su primera opción para estudiar fue Interpretación. De hecho, se matriculó en la Escuela de Arte Dramático de Madrid cuando terminó COU en Mérida.



5 Descubrimientos de libertad. Siguiendo el título de la serie en la que participa, Bebe ha descubierto que le gusta el campo abierto y que rodar la serie en parajes muy rurales ha sido la gran experiencia de su vida. Y está dispuesta a repetir.



6 ¿Animal preferidos? El caballo. Otro descubrimiento para ella ha sido el mundo de los equinos. Ha tenido que aprender a montar con soltura y quiere seguir haciéndolo. Antes había montado lo justo para grabar algún videoclip, pero ha descubierto que está enamorada de este hermoso animal.



7 Puntos en común. El personaje de Lucía en Libertad es el de una mujer dura, y ella se reconoce así en su vida real. Le gusta ir a por todas en aquellas cosas que le importan. Se considera cabezota y muy tenaz para lograr sus objetivos.



8 Sin estilo definido. No le gusta nada que se le atribuya un estilo determinado, y sus composiciones musicales se adaptan a su estado de ánimo. El confinamiento le pilló con un nuevo álbum entre las manos y alteró todas las ideas que tenía hasta ese momento.





En 2007 Bebe ganó un Goya, pero no fue por su trabajo como actriz, sino que se lo dieron a la mejor canción original por Tiempo pequeño, de la película La educación de las hadas. Su carrera musical está plagada de reconocimientos.Le gusta viajar, la gastronomía, y no dice que no al mundo de la moda, pero sin que le marquen un estilo. Escuchar música es uno de sus grandes pasatiempos, y su pasión, estar con su hija Candela, que ahora tiene diez años y de la que procura no separarse durante mucho tiempo.