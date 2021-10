El desafortunado comentario de Alba Carrillo que enfadó a Jorge Javier

La gala de este jueves del reality de Telecinco Secret Story, ese en el que una serie de famosos y pseudofamosos permanecen encerrados en una casa y cada uno guarda un secreto (vamos, un Gran Hermano VIP encubierto), vivió un duelo de nominadas intenso, en el que Adara Molinero le ganó la partida a Lucía Pariente, que fue la sexta expulsada de la edición.

Pariente, madre de Alba Carillo (modelo, colaboradora y ex del tenista Feliciano López), tenía a gran parte de la casa enfrentada contra ella y al parecer también a buena parte de la audiencia, que no quiso que siguiera en el concurso. Carrillo, su defensora durante todas estas galas, no aceptó bien la derrota y acabó haciendo un comentario que provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez.

La cosa comenzó cuando la madre de Adara, Elena Rodríguez, reprochó su comportamiento a Lucía Pariente, ya expulsada. "Te has echado tú sola con tu comportamiento y tus frases dañinas. Hay un comentario especial que me ha herido. Dijiste sobre mi hija que "este año se acuerda de su hijo", a lo que Carrillo no pudo evitar responder: "Es tremenda, hay que saber perder, pero también saber ganar". Y su pariente, Lucía, añadió: "Alba, que Adara tiene que ganar el concurso este año". Y entonces llegó la frase de su hija: "Ya, claro, pues a ver a quién se tira", unas palabras que provocaron el enfado de Jorge Javier Vázquez, que le reprochó precisamente no "saber perder" y que le avisó de que se arrepentiría de lo dicho. "No ve moy arrepentir. Esto lo llevo diciendo dos años", insistió y zanjó Carrillo.