Rosalía explica el significado oculto de su tatuaje más desconocido

Nuria Roca ha cerrado su primera semana como presentadora de 'El Hormiguero' recibiendo a la cantante Rosalía, que acudió al plató para presentar su nuevo álbum 'Motomami', que estará disponible el próximo viernes.



ROSALÍA SIN MIEDO A FALLAR A SUS FANS



QUÉ ES UNA 'MOTOMAMI'

EL TATUAJE OCULTO DE ROSALÍA

La catalana ha hablado en el espacio de Antena 3 de su nuevo trabajo, del que ha contado que no teme que haya fans que no lo entiendan o simplemente no les gusta.... Yo siempre he hecho los discos desde ahí y al final, aunque esté usando códigos diferentes, o estilos diferentes, el lugar desde el que está hecho es el mismo", explicaba la artista y añadía que "el baremo para mí es si emociona o no, y yo me siento satisfecha y orgullosa después de tres años de trabajo".Rosalía también ha reconocido durante su visita al programa que este álbum no existiría si no hubiera existido la pandemia."Yo, de mi pueblo, y eso, con el estar lejos, con echar de menos... Estoy segura de que habría habido muchas canciones que no habrían salido así", comentaba.Nuria Roca, la presentadora de esta semana en 'El Hormiguero', se ha interesado por el título del disco y ha preguntado que es una 'motomami'.", le explicaba la intérprete de 'Malamente'., que ha entrado por videollamada desde su casa, ha preguntado ay ella no ha dudado en descalzarse para mostrarlo,"Me dolió un montón porque encima fue sin anestesia. Me dije 'voy a tatuarme tu inicial porque es la mía también'", ha contado la cantante sobre ese tatuaje que se hizo con un ex, aunque también ha hablado sobre las mariposas que lleva en los dientes superiores.", explicó Rosalía.