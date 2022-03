Broncano se confiesa en 'Mi casa es la tuya': Dinero, redes sociales y ¿a quién no invitaría a La Resistencia?

David Broncano es una de las caras más queridas y seguidas de la televisión, sin embargo, no es habitual que conceda entrevistas para hablar de su lado más privado y personal.



El presentador ha hecho una excepción y ha charlado con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', dónde se confesó con el anfitrión y no perdió la oportunidad de sacar su lado más indiscreto para hurgar en la vida del 'showman' de Telecinco.





Bertín Osborne descubre la faceta más desconocida de Broncano en 'Mi casa es la tuya' ?? #MiCasaBroncano https://t.co/q1iHKCWuJD — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 27, 2022

ASÍ SE QUITÓ BRONCANO SU MAYOR VICIO

"Llevo un año y pico que no entro en redes sociales. Me di cuenta que echaba dos horas y media en Instagram y Twitter". #MiCasaBroncano pic.twitter.com/vqE6gqf7pm — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

MÁS DINERO DEL QUE NUNCA IMAGINÓ

"Tengo mucha suerte. Gano mucho dinero haciendo chistes".

Le sale a pagar?? @LaResistencia. #MiCasaBroncano pic.twitter.com/cqPnRVjEPs — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

¿A QUIÉN NO INVITARÍA A 'LA RESISTENCIA'?

"¿A quién no invitaría nunca David Broncano a su programa?". David Broncano se pone serio para responder a esta pregunta. #MiCasaBroncano pic.twitter.com/B5YSPf60EY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

¿EN QUÉ PROGRAMA NO PARTICIPARÍA?

"Dame un abrazo". David Broncano se emociona al recibir a su yegua. #MiCasaBroncano pic.twitter.com/LMsAr6BVKz — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 26, 2022

y no duda en mostrarse en contra de algunos de los vicios más habituales de la sociedad. El humorista siempre ha contado que nunca ha probado las drogas y tampoco consume alcohol, aunque, las redes sociales.", confesó el invitado de 'Mi casa es la tuya', "la mayor cosa que me he quitado en el último año y pico, y estoy muy contento.'", destacó.Además, antes de cerrar el tema quiso aclarar que, aunque pueda parecer lo contrario,, que pudiera recibir en sus perfiles, ya que aseguró que este tipo de cosas no le afectaba demasiado.El conductor de 'La Resistencia' también habló con Bertín del dinero que gana gracias a su trabajo y del mayor capricho que se había permitido gracias a ello, un coche "deportivito", que le costó unos 130.000 euros, un lujo que se compró porque puede permitírselo, ya que "como presentador gano mucho dinero, gano lo que jamás me imaginé que iba a ganar", admitía.No quiso entrar en detalles, pero reconoció que es muy afortunado: ". Eso es mucha suerte y es noble porque. Gano dinero sin hacer daño a nadie y ese dinero lo utilizo en el bienestar de la gente que yo considero", confesó y reveló que aunque su faceta de presentador va viento en popa, la de productor aún está arrancando.: "No estoy engordando mucho la cuenta porque estamos empezando, pero".Como no podía ser de otra manera,El humorista ha entrevistado a numerosos rostros conocidos de diferentes ámbitos, desde el cine hasta el deporte, pasando por muchas otras disciplinas, a lo largo de los años que lleva al frente de 'La Resistencia', e inclusoEl presentador ha confesado quecomo, por ejemplo, Roger Federer, pero nunca había respondido a la pregunta que le planteó Bertín, "".", dejar claro Broncano evitando dar nombres y apellidos.La visita de Broncano a 'Mi casa es la tuya' ha dado para mucho y no ha dejado prácticamente ningún tema en el tintero.Durante su intervención en el programa de Telecinco,, ya que es un formato con el que no se identifica para nada,"No.. Aunque hoy te he contado aquí muchas cosas, sin profundizar en detalles, soy muy pudoroso, pero aquí estoy tranquilo y nos llevamos bien.. Me gusta contar chistes, irme a mi casa y tener mi vida", sentenció el invitado.