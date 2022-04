Jesulín de Ubrique da un buen susto a sus compañeros en la prueba de la apnea

Jesulín de Ubrique dio un buen susto a sus compañeros de 'El Desafío' de Antena 3 este viernes tras enfrentarse a una de las pruebas más duras del programa, la apnea. El torero tenía que enfrentarse a más de tres minutos bajo el agua si quería superar a la actual campeona, Raquel Sánchez Silva.

Pese a su sufrimiento durante la prueba, en la que llegó a convulsionar y que causó preocupación entre el resto de concursantes, no logró romper el récord de la apnea, al llegar a tres minutos y ocho segundos. Fue una gran cifra pero no logró superar a la periodista.

Tampoco se alzó con la victoria de la gala, que la ganó Omar Montes.

Sin embargo, Jesulín estaba más que orgulloso de su prueba, ya que logró superar su marca personal. "Para mí llegar a tres minutos ya me costaba. He intentado evadirme, concentrarme en lo que fuera, luchar, pelear y hasta dónde he podido. Para mí mi máximo respeto para todos", contó emocionado.

Sus compañeros y su entrenador le dedicaron unas bonitas palabras por el esfuerzo que ha mostrado durante la semana y que, pese a las convulsiones, hubiese seguido debajo del agua.