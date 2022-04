Manuela Carmena confiesa su vida sexual en 'Encuentros inesperados'

Manuela Carmena fue una de las invitadas a la última entrega del programa que Mamen Mendizábal presenta en La Sexta, 'Encuentros inesperados'.



El último episodio reunió a la mencionada Carmena con Judit Mascó, Samantha Hudson y Juanma López Iturriaga para debatir sobre el poli amor, los nuevos modelos de familia y las relaciones sexuales.



Manuela Carmena, a sus 78 años, siempre se ha caracterizado por no tenerle miedo a nada y hablar con toda naturalidad de temas aún considerados tabúes como el sexo o las relaciones amorosas que no cumplen con las reglas marcadas.





MANUELA CARMENA HABLA DE SU VIDA SEXUAL

¿TIENE UNA RELACIÓN ABIERTA?

presentadora del espacio televisivo, suele lanzar preguntas de lo más directas a sus invitados sobre el tema que se está tratando. Esta vez no ha sido menos y ha querido cuestionar a la ex política sobre un tema del que nadie habla.", preguntaba Mendizábal.Para no ser excesivamente explícita a la hora de responder,para aclarar la cuestión: "Claro que sí. Yo siempre pongo de ejemplo a Rita Levi-Montalchini. Es una investigadora, premio Nobel, que muere a los 103 años. Hasta que ella muere, sigue investigando y dice que", afirmó la jueza.Además, también quiso aprovechar el momento para hacer una reivindicación del sexo durante la vejez: ". Ellos lo tienen más difícil, por la cosa del músculo. Con esto, quiero que haya optimismo.. Por eso", explicaba.Al ver que su invitada no tenía reparo en contestar a preguntas indiscretas,que se ha rumoreado durante mucho tiempo.Mamen aprovechó algunas declaraciones anteriores de la ex política y le preguntó si era cierto queCarmena explicó el asunto con naturalidad, aunque también con cierta cautela."No te puedo decir eso porque creo que si mi respuesta fuera afirmativa, sería malentendida. Lo que sí te digo es que a lo largo de la vida yo, con otras personas. Es humano. Creo que lo que pasa es que mucha gente no lo dice, o plantea unas estructuras de rigidez ridículas", detalló, ante lo queentre las partes.. Es decir, entender que en un determinado momento una persona puede darle un beso a otra y no por eso va a tener que divorciarse", defendió Carmen, mientras, en su opinión,, algo para lo que la jueza también tuvo respuesta."Lo primero es que. Están relacionados con eso, de que una persona tiene que estar siempre queriéndote a ti, en todos los momentos, solamente a ti. Esto", sentenció, dejando claro como ve ella el mundo de las relaciones amorosas.