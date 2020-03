Coronavirus: 10 muertos en Navarra, con 25 pacientes en la UCI y descenso en el ritmo de ingresos

Navarra continúa el registro ascendente de casos positivos por 10 fallecidos hasta esta mañana, tras morir en el Complejo Hospitalario de Navarra un varón de 87 años con pluripatología. PAMPLONA.continúa el registro ascendente de casos positivos por coronavirus , con 664 acumulados este sábado, y con, tras morir en el Complejo Hospitalario de Navarra

Según los datos facilitados por la consejera de Salud, Santos Indurain, en rueda de prensa a través de Internet, del total de pacientes que han dado positivo, 222 permanecen hospitalizados, 25 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que otros 24 tienen atención hospitalaria a domicilio.

El resto, 442, se encuentran en seguimiento domiciliario por parte de profesionales sanitarios, un sector entre cuyos miembros también hay 85 infectados.

69 años y pluripatológico.



Induráin ha destacado que, aunque el número de pacientes va en aumento, el ritmo de ingresos por coronavirus "ha disminuido en los tres últimos días". Un "dato esperanzador", ha destacado, que habrá que confirmar en los próximos días. Por otro lado, la consejera ha llamado a no distribuir informaciones por redes sociales que no procedan de fuentes oficiales respecto a la pandemia ya que contribuyen a "alarmar a la población". Hasta el momento se han registrado diez muertes, el más joven de ellos un fallecido ayer, dey pluripatológico.

El Ejecutivo calcula que durante dos semanas habrá un "incremento importante" de contagios por coronavirus después de que ayer se duplicó el número de personas ingresadas en UCI, de 11 hasta el mediodía de ayer pasaron a 21, en una jornada en la que el número de casos positivos se acercaron a los 600 (593 confirmados, 111 casos más que el jueves), de los que 195 están hospitalizados y 498 pasan la enfermedad en sus domicilios. Esta lamentable relación, a la que se suman las cuatro personas fallecidas ayer, recibió un pequeño rayo de luz ya que por fin se produjo la primera alta epidemiológica. EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓNEl Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea recuerda que los centros de salud de Ansoáin/ Antsoain, Azpilagaña, Barañáin II, Ermitagaña, Huarte-Uharte, Mendillorri, Noáin-Noain y Orkoien que abren este fin de semana, sólo atenderán a pacientes con procesos respiratorios agudos (tos, disnea o fiebre) y con cita previa. Salud indica que hay que concertar cita previa en el teléfono de cada centro o bien en el 112 en los casos de Buztintxuiri, San Martín, Huarte, Orkoien y Noáin. La cita previa permite garantizar el menor contacto posible con otras personas.Este servicio, con horario de apertura de 10 a 14 horas en los casos de Ansoáin, Azpilagaña, Barañáin II, Ermitagaña y Mendillorri, atiende únicamente a pacientes con sintomatología respiratoria y no realizará gestiones administrativas. En los centros Doctor San Martín, Buztintxuri, y los de la comarca en Noáin, Huarte y Orkoien se atenderá el resto de patologías como es usual los fines de semana, pero será necesario avisar previamente al 112 en el caso de aquellos pacientes que acudan por una afección respiratoria.Salud también llama al uso racional de las mascarillas para evitar el desabastecimiento e insiste en que, con carácter general, las personas sanas no la necesitan para protegerse del contagio de coronavirus y su uso indebido priva de este recurso en los casos indicados, como personas enfermas con síntomas o personal sanitario y asistencial, y puede causar desabastecimiento.Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del virus, si las llevan las personas que tienen síntomas de infección respiratoria, porque crean una barrera que impide que las gotas de saliva o secreciones que emite y que pueden transportar el virus, pasen al ambiente. Estas gotas, no alcanzan una distancia superior a uno-dos metros y no quedan suspendidas en el ambiente, sino que se depositan sobre las superficies.A preguntas de los periodistas, la consejera ha reconocido que ha habido "déficits puntuales en toda la red" de material sanitario. Una situación, ha resaltado, que se ha producido en todo el país y no sólo en Navarra.En este sentido, ha afirmado que se "está trabajando a todos los niveles" con el Ministerio, el Servicio Navarro de Salud, proveedores, etc., y ha indicado que se van a inventariar las donaciones de material de empresas y entidades por si fuera necesario recurrir a ellos.Induráin ha remarcado que "en estos momentos estamos en una situación en al que esperamos que, dentro de un uso racional -del material-, nos permita dar una atención correcta a pacietnes y profesionales".Igualmente, cuestionada por el número de camas UCI disponibles, tanto en la red pública como privada, la consejera ha asegurado que el sistema sanitario "tiene capacidad" y ha indicado que el plan de contingencia tiene contemplado el aumento de camas UCI. "Contamos con toda la red pública y privada y las iremos aumentando si son necesarias", ha subrayado.En cuanto a la implantación de test rápidos, ha dicho que "en estos momentos no están en ningún punto del Estado" y ha explicado que el planteamiento sería realizar estas prueba en el domicilio, según le ha trasladado el Ministerio de Salud.En esta rueda de prensa se ha informado también de la realización en el recinto ferial Refena de un muestreo a "profesionales esenciales" con sintomatología, como policías, sanitarios y bomberos, a los que se les da el resultado en 24 horas.El objetivo de esta medida es que los profesionales positivos "no sean un vector de contagio" y que los negativos "sigan echando una mano". Se busca así minimizar el "el contacto entre profesionales" así como el uso del Equipo de Protección Individual (EPI) "en esta temporada de carestía", ha explicado Diego Reyero, jefe de sección de emergencias y transporte sanitario de Navarra.El acceso a estos test se hace a partir de dos enfermeras, en horario de 8 a 20 horas, que dan una cita al profesional sintomático.