Empleadas denuncian la situación "insostenible" en la residencia más grande de Madrid, con 14 fallecidos

Empleadas de la residencia Doctor González Bueno de Madrid, el mayor geriátrico de la región con 604 plazas, han denunciado este viernes su la situación "insostenible" por la que pasan, ya que han fallecido varios ancianos por coronavirus, más de una veintena está aislada con síntomas y muchos trabajadores están de baja por la pandemia.

En la residencia, situada en el kilómetro 13 de la carretera de Colmenar Viejo, que también es el geriátrico de titularidad pública más grande de Europa, han muerto 14 personas hasta el miércoles, según datos oficiales. De ellas, según han indicado a Europa Press varias auxiliares, la mayoría ha sido por coronavirus, aunque por la carencia de test no se ha podido concretar. Desde la residencia no han querido confirmar estos datos ni explicar la situación actual del centro.

Además, hay 25 personas mayores aisladas con síntomas aislados en sus habitaciones en una galería de la segunda planta. Igualmente, hay mucho personal de baja que, según se quejan, "no se ha repuesto".

Solo en auxiliares de enfermería, que normalmente son 50, ahora mismo hay 18 trabajando. "Han caído también varios médicos y a día de hoy solo va una doctora de Urgencias que pasa consultas por la mañana pero, claro, no da a basto con tanta gente y tantos abuelos malitos", narra.

Respecto al material, otra trabajadora ha explicado a Europa Press que apenas hay equipos de protección individual ni mascarillas. "En principio nos dieron mascarillas quirúrgicas pero no FFPP pero no hay gafas ni nada. Hay guantes pero las batas son quirúrgicas pero no impermeables", han criticado.

Los empleados de este geriátrico piden que llegue más material de protección y más adecuado y también pruebas diagnóstico para ellos y para residentes. También esperan que llegue la Unidad Militar de Emergencias para desinfectar las instalaciones. De momento, lo están haciendo delegados sindicales y voluntarios por las tardes.