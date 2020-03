¿Qué hacemos hoy? Agenda para este 27 de marzo

Acompañar, inspirar y hacer más llevadero el confinamiento de la ciudadanía durante el estado de alarma decretado por el Gobierno para contener la pandemia del Covid-19. Este es el objetivo del centenar de propuestas culturales que están surgiendo a través de las redes sociales.



Los cantantes salen al encuentro de la ciudadanía, mientras los artistas tiran de imaginación y acercan su talento a través de sus cuentas de Facebook e Instagram. Ya se nota que estamos a las puertas del fin de semana, gracias a un sinfín de propuestas de las que podremos disfrutar durante toda la jornada.



Y recuerda que es el Día Mundial del Teatro y en Navarra hay varias actividades programadas.



#yomequedoencasafestival



El "Yo Me Quedo En Casa Festival" es otra de las citas musicales surgidas en este periodo de cuarentena. En este caso el evento streaming partió de la iniciativa de artistas como Georgina o Dani Fernández que decidieron reunir a un gran grupo de nombres conocidos del panorama musical, para así poder completar el cartel del festival.



Todo comenzará a las 15:00 de la tarde y la música no se detendrá hasta la media noche. Los artistas encargados de poner la banda sonora a este viernes 27 de marzo son Salvador Sobral, India Martínez o La sonrisa de Julia, entre otros. La cita se extenderá durante todo el fin de semana.





J.A. Bayona responde a los internautas en un encuentro virtual en la Academia de Cine. El director de "Lo imposible" y de la última entrega de "Jurassic World", es el invitado de hoy en los encuentros virtuales que está organizando la Academia de Cine a través de su cuenta de Instagram desde que empezó el confinamiento., para hablar de su trayectoria y proyectos, como el del rodaje de la serie de "El señor de los anillos" en el que estaba inmerso en Nueva Zelanda cuando se desató la crisis del coronavirus.Los amantes del cómic están de suerte porque hoyUna cita a la que está previsto asista el dibujante granadino Juanjo Guarnido para hablar su última obra, "El buscón en las Indias". Para verlo hay que inscribirse en un formulario publicado en sus redes sociales ya que la conexión será a través de la, tan utilizada estos días, aplicación Zoom.Quevedo alcanzó en El Buscón una de las cumbres de la literatura de todos los tiempos. En su último párrafo, el pícaro Pablos resume el resto de su vida: viajó a las Indias en busca de fortuna, y su suerte no hizo sino empeorar. Pablos prometió detallar los pormenores de ese viaje en una segunda parte que Quevedo jamás escribió y que(Blacksad ) y el guionista francés Alain Ayroles (De capa y colmillos, D. Diario de un no muerto) han concluido en un cómic magistral.El grupo Estopa ofrece este viernes un. El concierto de los hermanos Muñoz tendrá lugar a las 20.10 horas y se podrá seguir en directo a través de su perfil de Instagram. Desde la promotora The Project avanzan que la de esta tarde será una cita muy especial en la que. Podremos escuchar buena música en directo sin movernos del sofá.