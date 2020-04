La Policía eleva al menos a 18 la cifra de muertos en el peor tiroteo de Canadá

Las autoridades advierten de que "temen encontrar más fallecidos todavía"

Las autoridades canadienses están intentando determinar los detalles del peor tiroteo en la historia del país, en el que un hombre armado asesinó durante el fin de semana al menos a 18 personas, aunque la Policía advirtió este lunes que la cifra puede aumentar en las próximas horas.



El superintendente jefe de la Policía Montada de Canadá, Chris Leather, reveló hoy durante una rueda de prensa que las fuerzas de seguridad están investigando "16 lugares donde se produjeron delitos" para intentar determinar el número total de fallecidos.



Leather añadió que las autoridades temen encontrar más cadáveres entre los restos de cinco edificios que quedaron reducidos a escombros por incendios presuntamente causados por el supuesto autor de los disparos, Gabriel Wortman, un técnico dental de 51 años que también murió tras un enfrentamiento con la Policía en la mañana del domingo.



El responsable policial dijo que algunas de las víctimas conocían a Wortman y que entre los muertos hay hombres y mujeres.



Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we're keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we're here for you - and we'll be here for you in the days and weeks ahead.