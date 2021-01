La UE ya no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela

londres – A partir de ayer la Unión Europea (UE) no se referirá más al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano. La falta de reconocimiento se debe a que ya ha expirado el mandato de la Asamblea Nacional que Guaidó presidía, y para la que no ha sacado representación alguna en las últimas elecciones al apostar por la abstención, una estrategia a la que no se sumaron la mayoría de partidos de la oposición. En cualquier caso, Bruselas manifestó su intención de seguir trabajando con Guaidó y otros dirigentes venezolanos para lograr una salida pacífica a la crisis política de la Nación.

No obstante, Guaidó ignoró su nueva figura y se reivindicó como "presidente encargado" y "jefe del Parlamento de Venezuela", cargos que la UE no le reconoce, y manifestó su agradecimiento por "el apoyo del Alto Representante, Josep Borrell, a su "causa".