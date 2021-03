El juicio por la muerte de Floyd arranca centrándose en el vídeo de los hechos

El juicio contra Derek Chauvin, el agente de Policía imputado por el asesinato del afroamericano George Floyd en Mineápolis, ha arrancado este lunes en el condado de Hennepin centrándose en la retransmisión de un vídeo de los hechos y la corrección de los fiscales en torno al tiempo que el agente se arrodilló sobre Floyd, que serían 9 minutos y 29 segundos.

La jornada ha comenzado con las declaraciones de apertura por ambas partes en las que, por parte de la acusación, el fiscal Jerry Blackwell ha centrado la atención del jurado en el vídeo de la detención de Floyd, en el que se observan los hechos por los que se acusa a Chauvin de homicidio en segundo grado, homicidio involuntario en segundo grado y asesinato en tercer grado.

Las imágenes, grabadas por un transeúnte, han mostrado al expolicía arrodillado sobre el cuello del fallecido, una acción que según ha incidido Blackwell duró 9 minutos y 29 segundos y no 8 minutos y 46 segundos como se detalló en principio.

"Son los tres números más importantes del caso", ha subrayado el fiscal, quien ha señalado que Chauvin "traicionó esta placa (la de policía) cuando utilizó una fuerza excesiva e irrazonable sobre el cuerpo del señor George Floyd".

Blackwell ha lamentado ante el jurado que el exagente "puso su rodilla sobre su cuello y su espalda, moliéndolo y aplastándolo hasta que la misma vida le fue exprimida". "Puede creer lo que ve, es un homicidio, es un asesinato", ha sentenciado ante el jurado.

En este sentido, ha ahondado en que la causa de la muerte, declarada por la Oficina Médico Forense del Condado de Hennepin, fue "paro cardiopulmonar que complica la subdulación, la inmovilización y la compresión del cuello". "No murió por una sobredosis de drogas", ha insistido el fiscal, informa 'The Hill'.

Por su parte, la defensa, de la mano del abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha indicado en su apertura que Floyd falleció por "una arritmia cardíaca que se produjo como resultado de la hipertensión, de enfermedades coronarias por la ingestión de metanfetamina y fentanilo, y el flujo de adrenalina a través de su cuerpo, todo lo cual actuó para comprometer aún más un corazón ya comprometido".

Nelson ha apuntado, asimismo, que el médico forense del condado de Hennepin, Andrew Baker, no detectó "signos reveladores de asfixia" cuando compartió su valoración con las autoridades después de la autopsia.

La defensa ha aceptado que los hechos duran "claramente más de unos 9 minutos y 29 segundos", pero ha hecho hincapié en que se juzguen otras pruebas más allá del vídeo, aludiendo a más de 50.000 elementos de evidencias.

"Cuando se revisa la evidencia real, y cuando se escucha la ley y se aplica la razón y el sentido común, solo habrá un veredicto justo, y es encontrar al señor Chauvin no culpable", ha dicho también Nelson, quien ha reiterado que el expolicía siguió la política del uso de fuerza del Departamento de Policía de Minesota.

En la primera jornada del juicio ha declarado como testigo la operadora del 911 Jena Lee Scurry, quien ha detallado que cuando observó los hechos alertó a un supervisor porque sus "instintos" le "decían que algo andaba mal".

También ha testificado una trabajadora de una gasolinera situada al otro lado de la calle donde tuvieron lugar los hechos, Alisha Oyler, quien capturó momentos con su teléfono móvil, y Donald Williams, quien también presenció los hechos y los ha calificado como "tortura".

Por su parte, la Fiscalía ha dejado claro que la causa exacta de la muerte de Floyd resultará ser uno de los puntos cruciales en el juicio, para lo que se llamará a siete expertos médicos, además del forense que realizó la autopsia y la clasificó como homicidio, informa 'The New York Times'.

El juicio ha sido retransmitido en directo y, precisamente "un fallo técnico importante" en este ha sido el motivo del aplazamiento de la sesión antes de tiempo, tal y como ha señalado el juez Peter A. Cahill. Así, se reanudará el juicio este martes con la declaración de Donald Williams como testigo.

El interés público del proceso se ha demostrado también con una concentración alrededor del juzgado este lunes y en días previos.

ANTECEDENTES DEL PROCESO



Chauvin se ha declarado inocente de homicidio en segundo grado y homicidio involuntario en segundo grado. El otro cargo que se le imputó, asesinato en tercer grado, fue desestimado en octubre, pero se le ha vuelto a imputar durante el proceso de selección del jurado, después de que el Tribunal de Apelaciones de Minesota dictaminara que el juez del tribunal de distrito de Hennepin, Peter Cahill, se equivocó cuando lo desestimó y le ordenara reconsiderarlo.

Si se le declara culpable en el juicio, Chauvin podría enfrentarse a una pena máxima de 40 años de prisión por asesinato en segundo grado, 25 años por asesinato en tercer grado y diez por homicidio involuntario, según la información recogida por ABC News.

El jurado completo, 12 personas y tres suplentes, se ha configurado después de que los fiscales, los abogados y el juez a cargo del caso hayan concluido un proceso de selección de once días.

El abogado de la familia de Floyd, Benjamin Crump, ha considerado que ha comenzado un "juicio histórico" que "será un referéndum sobre lo lejos que ha llegado Estados Unidos en su búsqueda de igualdad y justicia para todos".

En rueda de prensa desde Mineápolis, previa a las declaraciones de apertura del juicio, Crump ha considerado que no es un caso "difícil" si se ve el "vídeo de tortura" de Floyd. "Respirando, caminando y hablando muy bien hasta que el agente lo puso boca abajo, lo esposó y le puso una rodilla en el cuello durante ocho minutos y 46 segundos", ha agregado, según informa la cadena de televisión CNN.

La muerte de Floyd durante una detención desató en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos.

Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chouvin en su cuello, una secuencia que fue grabada en vídeo. La respuesta policial se originó porque Floyd realizó un pago con un billete falso de 20 dólares.

Chauvin fue expulsado del Cuerpo de Policía poco después y puesto en libertad bajo fianza una vez imputado por asesinato y malos tratos. Otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen. Todos ellos serán juzgados en agosto.

PROTESTAS EN MINEÁPOLIS

Cerca de 200 personas se manifestaron este lunes en Mineápolis (EE.UU.) tras la primera jornada del juicio para pedir que la justicia castigue a Derek Chauvin.

"Tenemos que acabar con la supremacía blanca en Estados Unidos. El mundo entero y el resto del país están mirando", exclamó uno de los organizadores de la manifestación liderada por el movimiento social Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

La protesta, que duró una hora, recorrió las calles colindantes al Centro Gubernamental del condado de Hennepin, epicentro hace un año de las mayores protestas raciales en décadas en EE.UU. y donde hoy han empezado las deliberaciones iniciales del juicio contra Chavuin.

Los manifestantes cantaron consignas contra la violencia policial y el sistema judicial en Estados Unidos como "No Justice No Peace, Prosecute de Police" (Sin justicia no hay paz, procesad a la Policía) o "Chauvin Guilty" (Chauvin culpable).

La reacción en las calles de Mineápolis llegó después de que en la primera jornada del proceso se revivieran las imágenes que hace un año conmovieron al país del presunto asesinato de Floyd a manos de Chauvin al retransmitir el vídeo completo de su muerte que dura más de 9 minutos.