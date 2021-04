Ucrania no quiere llegar a una guerra con Rusia

kiev – Ucrania no quiere una guerra con Rusia, declaró ayer el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba, ante el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con el país y la escalada en el Donbás. "Quisiera dejar claro que Ucrania no quiere una guerra. Nosotros no estamos preparando ninguna escalada, ninguna ofensiva, ninguna operación militar limitada sobre el terreno. Contamos y apostamos todo a una solución diplomática del conflicto" en el este del país, afirmó.

"Lo que vemos ahora es la mayor movilización militar y propagandística de Rusia a lo largo de la frontera ucraniana desde 2014-2015. Y esa fue la etapa de mayor actividad militar sobre el terreno" en la región de Donbás señaló el ministro.

El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó, además, que desde principios de abril las unidades de combate de Rusia en el distrito militar sur fueron completadas con la llegada de personal de los distritos oriental, central y occidental. Y el jueves un grupo independiente de investigadores, el Conflict Intelligence Team (CIT), publicó fotografías y vídeos de un supuesto campamento militar ruso en la región de Vorónezh, a unos 200 kilómetros de la frontera ucraniana.

"Cuando nosotros leemos todos esos mensajes comprendemos que la estrategia rusa puede ser de alcance y tenemos que prepararnos para un defensa total de nuestro país ante la escalada rusa", subrayó el jefe de la diplomacia ucraniana. El país tiene muy bien aprendida la lección de 2014.