Al menos seis muertos en un nuevo tiroteo en Estados Unidos

Al menos seis personas han muerto asesinadas la madrugada de este domingo en Colorado Springs, en el estado estadounidense de Colorado, tras ser disparadas mientras estaban en una fiesta de cumpleaños, ataque tras el que el presunto autor se habría suicidado.



Según ha explicado la Policía local en un comunicado, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por disparos a las 00.18 horas (hora local) y a su llegada han encontrado seis adultos muertos y otro gravemente herido, que ha sido trasladado al hospital, donde debido a la gravedad de las heridas también ha fallecido.



La investigación preliminar indica que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños para una de las víctimas, y el sospechoso, novio de una de las víctimas, condujo hasta el lugar de la fiesta y abrió fuego contra los asistentes, tras lo cual se habría quitado la vida.





We keep them in our prayers today. We ask the public's patience with the investigation and we seek the sensitivity of our media partners as CSPD completes a thorough investigation to provide answers to the families and friends impacted by this tragedy."