Investigan un vehículo que podría estar cargado con explosivos cerca del Capitolio

La Policía del Capitolio de Estados Unidos investiga un vehículo supuestamente cargado con explosivos cerca del edificio, según ha trasladado a través de su cuenta en la red social Twitter.



En concreto, el vehículo está aparcado cerca de la Biblioteca del Congreso estadounidense y la investigación continúa "en marcha". "Estamos vigilando la situación estrechamente", ha señalado la Policía del Capitolio, que ha pedido a la ciudadanía evitar la zona e informarse a través de la cuenta en la red social.





MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR