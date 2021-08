EEUU completa su retirada de Afganistán tras 20 años de presencia militar

El Pentágono ha anunciado este lunes que el último avión militar estadounidense ha despegado desde Kabul, poniendo fin a la evacuación de civiles y tropas que permanecían hasta el momento en Afganistán y a la presencia militar desde hace 20 años en el país centroasiático.



Así lo ha anunciado el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Frank McKenzie, desde el cuartel general en la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida, donde ha precisado que "la retirada de esta noche significa tanto el final del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre de 2001".





The past 17 days have seen our troops execute the largest airlift in US history. They have done it with unmatched courage, professionalism, and resolve. Now, our 20-year military presence in Afghanistan has ended.



