La palabra "niños" escrita en el exterior del teatro atacado en Mariúpol advertía en ruso de la presencia de refugiados en su interior

Todavía no hay cifras oficiales sobre el número de víctimas que ha dejado el ataque ruso este miércoles sobre un teatro de la asediada ciudad de Mariúpol, que servía de refugio a cientos de civiles. La infraestructuta ha quedado reducida a escombros .





El Parlamento de Ucrania asegurade que en el interior del teatro había muchos ciudadanos escondidos y que se desconoce si hay supervivientes, mientras las autoridades rusas negaron haber tenido nada que ver con el incidente.



Serhiy Orlov, vicealcalde de Mariupol, aseguró que en el teatro se escondían entre 1.000 y 1.200 personas, aunque no hay forma de contabilizar las víctimas o de prestar atención a los heridos puesto que la fuerte batalla que se libra en los alrededores del teatro, impiden la llegada de ayuda.



El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, aseguró que se trata de "otro horrible crimen de guerra" cometido por Rusia en Mariúpol y que el edificio "está completamente destruido".





Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli