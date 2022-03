La ONU crea una comisión para investigar posibles crímenes de guerra de Rusia en Ucrania

El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, ha anunciado este miércoles la creación de una comisión para investigar los crímenes de guerra y otros abusos cometidos durante la invasión rusa de Ucrania.



En concreto, la comisión debe "recopilar, resumir y analizar pruebas de violaciones y abusos, incluido el género, y registrar y almacenar sistemáticamente toda la información, documentación y pruebas, incluidas entrevistas, testimonios de testigos y pruebas forenses, de conformidad con los estándares del Derecho Internacional", ha explicado Villegas en un comunicado de la ONU.



La comisión formada por tres personas, Erica Messe, de Noruega (la presidenta), Jasminka Dzumhur, de Bosnia y Herzegovina, y Pablo de Greiff, de Colombia, deberán "establecer los hechos, las circunstancias y las causas profundas de tales violaciones y abusos".





