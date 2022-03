Ucrania denuncia la acumulación de tropas rusas para atacar el Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado una "acumulación de tropas rusas" para lanzar nuevos ataques en el Dombás, en el este del país, y dijo que no cree "en nadie" al mencionar la supuesta retirada de tropas invasoras de Kiev y Chernígov.



"Sobre la supuesta reducción de la actividad de los ocupantes en estas direcciones. Sabemos que esto no es una diversión, sino las consecuencias del exilio. Consecuencias del trabajo de nuestros defensores. Pero también vemos que al mismo tiempo hay una acumulación de tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass. Y nos estamos preparando para esto", afirmó Zelenski en su alocución.



Añadió que "no creemos en nadie, en ninguna hermosa construcción verbal. Hay una situación real en el campo de batalla. Y ahora, esto es lo más importante. No regalaremos nada. Y lucharemos por cada metro de nuestra tierra".



Sobre el proceso de negociación en curso, dijo que "siguen siendo palabras. Hasta ahora no hay detalles".



Zelenski mencionó que en el plano diplomático dialogó durante una hora con el presidente estadounidense, Joe Biden, al que agradeció un "nuevo paquete de ayuda humanitaria de 1.000 millones de dólares y 500 millones adicionales en apoyo presupuestario directo", lo que consideró "un punto de inflexión".





Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.