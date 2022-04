Shanghái prorroga 'sine díe' el confinamiento por el repunte de casos de covid

Las autoridades de la ciudad china de Shanghái han anunciado su decisión de prorrogar de forma indefinida el confinamiento decretado por el repunte de los casos de coronavirus, después de que el lunes llevara a cabo pruebas a sus 26 millones de habitantes.



La Alcaldía ha resaltado que la medida estará en vigor hasta que se analicen todas las pruebas y se tenga una imagen de la situación epidemiológica, al tiempo que ha defendido que estas pruebas a gran escala buscan contener la propagación del virus, según ha recogido el diario chino 'Shanghai Daily'.





SHANGHAI—Lockdown Ghost City 2022. The normally bustling Bund & Nanjing Road shopping districts are devoid of people. This is next to impossible in a city of 25-35 million, yet here we are.



P.s. I was born in #Shanghai. My dad once worked in the clock tower building. pic.twitter.com/xIf9ERvMqq