El PNV afronta cambios en sus órganos con unidad en torno a Ortuzar y Urkullu

bilbao - El PNV afronta un 2020 en el que le corresponde renovar sus órganos de dirección y preparar a conciencia las elecciones vascas, que serán la prueba de fuego del curso político en la CAV. Para acometer los cambios pendientes, en Sabin Etxea destacan la unidad interna reinante y, respecto a los liderazgos, Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu se perfilan para volver a aspirar a la presidencia del Euskadi Buru Batzar (EBB) y a la candidatura a Lehendakaritza, respectivamente, aunque por el momento ninguno de los dos ha sido proclamado oficialmente por el partido.

Así, comienza un año "intenso" para los jeltzales -en palabras del propio Ortuzar-, que deben afrontar recambios en el EBB y en algunas ejecutivas territoriales, elaborar sus listas al Parlamento Vasco para los futuros comicios autonómicos, y preparar su octava Asamblea General, que tendrá lugar en Bilbao en julio. Como colofón, la formación celebra también su 125º aniversario.

Los jeltzales afrontan en un clima de unidad los ajustes pendientes en su estructura y en las candidaturas autonómicas. Según afirmó ayer Andoni Ortuzar, en una rueda de prensa en Sabin Etxea para dar a conocer el calendario de los procesos internos, el PNV encara en el nuevo año un panorama político "complejo" pero a su vez "lleno de oportunidades", en el que trabajará para desarrollar un programa que "responda a las demandas de la sociedad vasca" y avance en la "construcción nacional" de Euskadi, así como para desarrollar "los mejores equipos humanos", en un proceso "que va a durar más de seis meses".

Con estos objetivos, la formación ha dado a conocer las fechas de sus procesos internos para 2020. Su primer hito tendrá lugar el lunes, cuando en su reunión semanal la Ejecutiva tome la decisión sobre la candidatura a lehendakari, una vez escuchada la posición de Urkullu, que estará presente en el encuentro. Según los estatutos del partido, Urkullu no puede postularse para el cargo, sino que debe ser el EBB quien lo nombre. Todo apunta a que hay consenso en el PNV en torno a la figura del actual líder del Ejecutivo vasco; de cualquier manera, la proclamación oficial del candidato no será hasta el 7 de marzo.

Los jeltzales también han puesto en marcha el proceso de conformación de todas las candidaturas para las elecciones al Parlamento Vasco que deben celebrarse este año, pero que todavía no tienen fecha. Aunque la intención de Lakua es agotar la legislatura y convocarlas después de verano, en Sabin Etxea quieren estar preparados para cualquier escenario.

A la par, el PNV ha abierto también el proceso de renovación del EBB, su máximo órgano de decisión, que está compuesto por 14 miembros (cinco de los cuales son los presidentes territoriales). Andoni Ortuzar no descarta liderar el partido en lo que sería su tercer mandato, aunque ayer no quiso adelantar acontecimientos. "En el PNV nadie se postula a los cargos, no suele ser buena cosa además que se note mucho que uno quiere aspirar a un cargo", dijo.

De esta manera, Ortuzar se remite al proceso interno de elección de los burukides, que tendrá lugar entre mayo y junio. A este respecto, en el mes de mayo las asambleas municipales votarán sus propuestas, para después ratificarlas en una segunda vuelta en junio, previo paso a que los militantes elegidos sean confirmados por las ejecutivas territoriales y, finalmente, por la dirección nacional.

A la renovación del EBB también le acompañarán cambios en las ejecutivas territoriales de la CAV, es decir, la vizcaína (BBB), la guipuzcoana (GBB) y la alavesa (ABB), mientras que en Navarra e Iparralde no se prevén cambios. Mediante esta serie de procesos internos durante el primer semestre de 2020, la intención del PNV es llegar con todos los deberes hechos a su Asamblea General, que tendrá lugar los días 11 y 12 de julio en Bilbao. Según explicó la secretaria de la dirección jeltzale, Mireia Zarate, ese fin de semana "culminará con la elección del presidente y los burukides".

fechas clave

Elecciones vascas. La Ejecutiva del EBB tomará este lunes 15 su decisión sobre la candidatura a lehendakari, mientras que prepara ya el proceso de conformación de las futuras elecciones al Parlamento Vasco. Renovación del EBB. El proceso interno de cambios en la Ejecutiva del partido tendrá lugar entre mayo y junio, cuando los afiliados postularán en las asambleas los nombres que conformarán el próximo Euskadi Buru Batzar.

Asamblea General. La renovación de cargos del PNV culminará con la celebración de la octava Asamblea General de la formación, que tendrá lugar en Bilbao los días 11 y 12 de julio y en la que se harán oficiales los nuevos nombramientos.