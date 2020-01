Pedro Sánchez: "A día de hoy el presidente de la Generalitat es Torra, ¿no?"

pamplona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera reunirse "cuanto antes" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ayer la Mesa del Parlament ratificó como diputado, pese a que la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó el viernes retirarle la credencial. El encuentro entre Sánchez y Torra puede servir, según el presidente del Gobierno, para abrir un proceso de diálogo territorial y devolver el conflicto catalán a la política. Sánchez dejó claro que Torra es su interlocutor: "Creo que a día de hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña es Torra, ¿no?", respondió cuando se le preguntó por su horizonte judicial.

El objetivo del Gobierno, explicó el presidente, es "resituar la crisis catalana en donde nunca debió salir, en lo político", y no en la vía judicial o penal, dijo Sánchez en rueda de prensa tras la reunión del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo de coalición.

En cuanto a la mesa de negociación entre gobiernos pactada por el PSOE y ERC, Sánchez dijo que hay que dejar que los tiempos de la formación del Ejecutivo permitan aliviar la carga de trabajo, pero también espera ponerla en marcha pronto para "devolver a la política una crisis política y dejar atrás la vía judicial". "Cuando sea posible, cuanto antes", dijo en un momento. Además, apuntó que Torra ha pedido que ese encuentro se celebre antes de que se reúna la mesa entre el Gobierno y el Govern pactada entre el PSOE y ERC para la investidura de Sánchez, y "está escrito" que esa mesa debe reunirse en 15 días desde la formación del Gobierno.

El presidente recordó, además, que fue Torra quien le pedido tener una reunión "personal y bilateral" antes de poner en marcha esa mesa negociadora.

Sánchez no dio pistas de cómo sería la consulta, también pactada con ERC, que debería avalar un eventual acuerdo que se alcance en esa mesa de Gobiernos pero ha recordado que "hay 11 Estatutos de autonomía" que reconocen la capacidad de convocar referendos y consultas. No obstante, sí insistió en lo que describió ya como "una coletilla" que incorpora siempre, y es que todo se hará en el marco de la Constitución porque el PSOE es un partido constitucional.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, advirtió a Sánchez de que Torra "no puede ser su interlocutor" en un encuentro bilateral, ya que "no es el presidente" de la Generalitat al no poder tener acta como diputado. Para Montesinos, Sánchez "no tiene nada que hablar con Torra" sino solo decirle "que haga la maleta y se vaya a su casa", porque no se puede producir una reunión "entre un presidente del Gobierno y un señor inhabilitado". - D.N.