El Gobierno prohíbe los desahucios y prorroga 6 meses los contratos de alquiler

El Gobierno español ha lanzado un nuevo paquete de ayudas que ha explicado tras el Consejo de Ministros el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Entre otras medidas, el Ejecutivo central prohíbe los desahucios y prorroga automáticamente 6 meses los contratos de alquiler que estén a punto de vencer.



"Protegemos el derecho constitucional a la vivienda, que es la trinchera desde la que la gente resiste el virus. Y hay que garantizar este derecho. Tomamos medidas para proteger a las personas que viven en alquiler, quedan suspendidos todos los desahucios de personas vulnerables durante seis meses; se prorrogan todos los contratos en vigor que estén a punto de vencer; ponemos en marcha microcréditos a interés cero para pagar alquileres y que se podrán devolver en 6 años, ampliables a 10", ha señalado Iglesias.



Si pasado ese tiempo de seis meses "hay inquilinos que aun así no pueden hacer frente al pago, van a contar con el apoyo del Gobierno" ya que "el Estado se hará cargo de las deudas de todos los inquilinos en situación de vulnerabilidad que no logren salir de esa situación y no puedan hacer frente al pago de los créditos".



Para facilitar el acceso a los citados microcréditos, Iglesias ha precisado que serán más flexibles en cuanto a lo que se considera hogar vulnerable. "Habrá una definicion muy amplia de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a este sistema, que permitirá que un gran numero de personas inquilinas puedan acogerse a ellos".



Podrán acceder a ellos parados, "trabajadores afectados por ERTE o reducciones de jornada o autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos".





