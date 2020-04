Llaman a una cacerolada y a colocar la bandera republicana en los balcones

pamplona – "Llamamos a una cacerolada el día 14 de abril a las nueve de la noche y a colgar ese día la bandera republicana, bandera que ese día, más si cabe, significará una esperanza en un país mejor. Un país en que la ciudadanía podamos decidir sobre la forma del estado, sobre una Jefatura del Estado democrática o hereditaria". Este es un fragmento del comunicado que la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra, Izquierda Unida, PCE-EPK, Podemos, Batzarre, Mujeres Progresistas, Movimiento Democrático de Mujeres y Asociación de Pensionistas Amona han consensuado, llamando a una movilización simbólica en este momento de confinamiento para dar lugar en el futuro a una manifestación. "Este 14 de abril", relata el comunicado, "lo abordamos desde una difícil situación que ha puesto de relieve las graves consecuencias que sobre los servicios públicos, y en especial la sanidad, han tenido las sucesivas políticas neoliberales de recortes". Además de la situación sanitaria, tanto en hoospitales como en residencias, los convocantes ponen el foco en la situación actual de la Casa Real. "Siguen saliendo a la luz los episodios más graves de la corrupción de la monarquía, de Juan Carlos, pero también el silencio cómplice desde hace años de Felipe VI".

Para la Junta Republicana de Izquierda y el resto de partidos que apoyan la jornada, "Felipe VI lo sabía y sólo ha tomado medidas cuando el clamor ciudadano era insoportable para el futuro de la monarquía. El problema no es un monarca, es la monarquía, que se ampara en la protección que le brinda la Constitución y en quienes, desde las instituciones les protegen y se niegan a que la ciudadanía sepamos la verdad de una corrupción y utilización de los aparatos del estado para problemas personales que debe acabar ya".

Paco Jiménez, presidente de la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra, es uno de las personas más activas en el activismo republicano. "Nos parece que lo más democrático es que todo el mundo pueda decidir cómo es la jefatura del Estado. Es un tema básico en cualquier democracia, y qué menos que la gente pueda decidir. Primero, porque no se hizo ningún referéndum, y los que esgrimen la votación de la Constitución, hoy el 70% de la población no la votó". Jiménez anuncia manifestaciones en cuanto termine el confinamiento, dado que el anuncio de la Casa Real sobre la renuncia de Felipe VI a parte de la herencia de su padre se realizó en el inicio del Estado de Alarma. "Estamos viendo una institución que sobra, que no pinta nada en el siglo XXI", afirma Jiménez.

también en tudela La convocatoria a una cacerolada a las nueve de la noche, hora de telediarios, está coordinada por organizaciones de todo el Estado. En Tudela, Izquierda-Ezkerra, Podemos y Equo se hacen eco de esta iniciativa y piden también colgar la bandera republicana en los balcones y ventanas y a hacer la cacerolada mañana martes. Todos los años el 14 de abril, en la Plaza Nueva de Tudela, se celebra una concentración por esta efeméride. Este año, lógicamente, la cita se ha tenido que suspender debido al estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

"La reclusión que el coronavirus nos impone, hace que, en esta ocasión, por primera vez en cuatro décadas, no podamos citarnos junto al kiosco luciendo la tricolor en esta fecha tan especial para recordar que la monarquía es una institución corrupta, inútil y antidemocrática y reivindicar la solidaridad, la justicia como banderas, con el recuerdo de aquellas y aquellos que ya soñaron antes que nosotros y nosotras que otro mundo es posible", manifiestan en una nota.

En esta ocasión, los partido firmantes expresan su ánimo de mostrar "alto y claro desde nuestros balcones y ventanas, luciendo los colores de la república y con una sonora cacerolada, que 'aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos', defendiendo el derecho a la felicidad de todos los seres humanos, englobado en los valores republicanos y peleando por unas relaciones humanas igualitarias".