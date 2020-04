El Congreso planea votar el día 22 otra prórroga del estado de alarma por coronavirus

MADRID. El Congreso de los Diputados planea votar en el Pleno del próximo 22 de abril una nueva prórroga, por otros quince días más, del estado de alarma derivado de la pandemia del coronavirus si la decide solicitar finalmente el Gobierno para reforzar la lucha contra el Covid-19.

El Ejecutivo decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo y ya ha pedido al Congreso dos prórrogas, la última de las cuales caduca el próximo 26 de abril, por lo que, en caso de ampliarse otra vez, su debate y votación deben tener lugar la próxima semana, y según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ya se ha programado para el miércoles día 22.

En último Pleno, el presidente Pedro Sánchez ya se mostró "convencido" de que tendría que solicitar al Congreso una tercera prórroga porque auguraba que para el día 25 no se habría puesto aún fin a la pandemia. Esa ampliación, por otras dos semanas, llevaría el estado de alarma hasta el 10 de mayo.

"Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara para pedir la prórroga", dijo Sánchez la semana pasada, apuntando que sería "una noticia extraordinario" que no fuera necesaria alargar esta situación excepcional.

Ante esta previsión, la idea que baraja el Congreso es convocar un Pleno el miércoles de la semana que viene para celebrar una sesión de control al Gobierno -sería la segunda en pleno estado de alarma-, votar los últimos decretos leyes y, en su caso, la prórroga del estado de alarma.