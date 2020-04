El tercer decreto, "al huerto"

El Gobierno vuelve a recibir el apoyo de los grupos, distanciados por cómo serán la desescalada, el papel de la sanidad privada y hasta la agricultura de recreo

la sesión parlamentaria de ayer estuvo acaparada por el debate sobre los autónomos. Navarra Suma y EH Bildu celebraron, de alguna manera, que el Gobierno haya asumido posturas que creen que impulsaron ellos. "Nos dijeron que no había tesorería, y hoy se aprueba que se gaste más. Pero, en cualquier caso, bienvenidos", dijo, con un poco de malicia, Javier Esparza (Navarra Suma). "¡Qué no nos llamaron!", añadió en su turno Adolfo Araiz (EH Bildu). El PSN no quiso entrar y resumió todo como un intento de la oposición por colgarse medallas con medidas "que ya estaban en los decretos o que se iban a introducir en los nuevos", como aclaró Ramón Alzórriz. Pero no fue de lo único de lo que se habló.

Los grupos, a estas alturas, discuten por casi todo: por cómo se va a gestionar la desescalada, por ver en qué queda el plan de reactivación económica del Gobierno o por el papel de la sanidad privada. Hasta la agricultura de recreo provocó un roce entre la presidenta Chivite y EH Bildu. Pero, al final, lo que cuenta para el Gobierno es que ha conseguido llevarse al huerto el tercer decreto en lo que va de crisis.

María Solana, ayer portavoz de Geroa Bai –Uxue Barkos permanece en su domicilio por un posible caso de COVID-19 en su entorno–, planteó sus dudas sobre si la Comunidad Foral está en disposición de "encabezar la desescalada". "Que nos lo aclaren, pero si Navarra todavía mantiene un ratio alto de contagios igual no podemos ser punta de lanza de nada", razonó Solana. "No me caracterizo por ser excesivamente arriesgada, más bien diría que soy prudente, y le digo que la desescalada se hará con prudencia, sobre todo si está la salud de las personas en medio", contestó Chivite.

Sobre el papel de la sanidad privada también se habló. Esparza insinuó que no se están aprovechando todos los recursos, y Araiz cuestionó el protagonismo que están teniendo los laboratorios privados al hacer test, y censuró que "si se ordena disponer de todos los medios no puede ser que salga ganando la privada". Chivite contestó al primero: "Con el tema de los test, aquí hay empresas que han intentado hacer negocio". Dijo, de paso, que Navarra ha reaccionado todo lo rápido que le ha permitido la centralización de las pruebas en el centro Carlos III de Madrid.

El plan de reactivación económica del Gobierno fue otro punto de debate. Mikel Buil, de Podemos, dudó de si un formato parecido al del Diálogo Social representaría a la cantidad de actores que tienen que tomar parte en el diseño de la salida social y económica de la crisis, y Marisa de Simón, de I-E, incluso habló de una solución europea en la que algunos países, como Holanda, no pueden ir por libre convirtiéndose en "paraísos fiscales". "Estamos diseñando el modelo de gobernanza para ver cómo lo podemos abrir, pero les digo que el plan de reactivación lo vamos a abrir a todo el mundo", tranquilizó Chivite, que insistió en que todavía se está haciendo un trabajo "interno".

las huertas Hasta por las huertas hubo tiranteces, siempre dentro del respeto. Araiz apeló al origen de pueblo de Chivite –"Usted, que es de Cintruénigo y tiene familia en Sesma", dijo, como para acercarla al terreno de lo que se estaba hablando– para quejarse de que la obligación de la Delegación del Gobierno de solo poder ir al huerto a recoger en caso de que sea una necesidad de subsistencia es poco menos que "reirse de las miles de personas" que están esperando instrucciones serias sobre el tema. "Ustedes, que quieren todo esté todo cerrado, quieren sin embargo ir al huerto. Pues al huerto se puede ir desde el primer día, a recoger, a sembrar y a podar", zanjó la presidenta.

