Margarita Robles: "Lloro cuando llego a casa porque esto es muy duro"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este jueves que le han afectado los "momentos de mucho dolor" que está dejando la epidemia del coronavirus en España. "Lloro cuando llego a casa porque esto es muy duro", ha asegurado.

Robles se ha expresado así en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, un día después de su emotivo discurso en el cierre de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, que le reportó numerosos elogios en redes sociales.

"Son unos momentos de mucho dolor y estamos viendo el sufrimiento de los enfermos, de las familias de los fallecidos. Yo desde el principio he contado con unas Fuerzas Armadas excepcionales", ha apuntado, recordando que los fallecidos nunca "han estado solos".

En este sentido, la titular de Defensa ha elogiado la "humanidad" que los efectivos han puesto en unos "momentos durísimos". "Un día, en Ifema, veía los féretros y yo les decía: 'Cuídelos'. Y ellos (los militares) me decían que eran sus soldados. No lo olvidaré nunca", ha explicado.

Así, la ministra ha querido destacar que el "drama" provocado por el Covid-19 ha "puesto de relieve lo que es España, sus sanitarios y sus ciudadanos", que cada día "salen a aplaudir" a los balcones.

Por otro lado, la ministra ha aseverado que el Gobierno debe ser "humilde" y reconocer sus fallos aunque ha pedido a la oposición utilizar "los errores para avanzar y no" como un "instrumento de crítica" contra el Ejecutivo.

En esta línea, Robles ha citado como ejemplo la compra de material defectuoso -como mascarillas y test de detección -para señalar que el Gobierno ha cometido errores durante la gestión de la crisis del coronavirus.

"APARCAR LAS DIFERENCIAS" COMO EN 1977 PARA LOGRAR UN PACTO

"No me duelen prendas pedir disculpas, pero lo importante es que sepan que lo hacemos con la mejor buena fe y la máxima dedicación. No es un problema el reconocer errores", ha insistido la ministra, que ha aseverado que el Gobierno siempre ha "intentado hacer lo mejor posible en un mercado muy complicado".

En este sentido, la titular de Defensa ha justificado la adquisición de estos materiales como un "error fruto de la buena voluntad" para después pedir "cierta comprensión". "Son momentos difíciles, y claro que queremos hacerlo bien y que nos equivocamos", ha añadido.

Así, ha pedido a los partidos de la oposición no usar esos errores como un "instrumento de crítica" y "aparcar las diferencias" para la reconstrucción de España como ya se hizo en 1977 con los Pactos de la Moncloa.

"Se logró desde la generosidad y el esfuerzo. Todos dejaron de un lado sus diferencias y pusieron en común lo que unía. Hágase crítica política la que haga falta, pero pongamos en positivo todo aquello que nos sirva para unir", ha apostillado.

Por último, Robles se ha referido al proceso de desescalada para explicar que habrá que tener "mucha precaución" a la hora de evitar posibles repuntes. "No es lo mismo una ciudad que una isla: los procesos de desescalada son muy complicados", ha señalado.

En esta línea, la titular de Defensa ha incidido en que "hasta que no haya una vacuna" existe el "riesgo" de volver a elevar las cifras de contagiados y "tirar por la borda el esfuerzo realizado". "Los datos son esperanzadores y hay que actuar con sentido común", ha zanjado.