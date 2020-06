El Parlamento convalida el último ‘decreto covid’ sin oposición de los grupos

pamplona – El Parlamento de Navarra convalidó ayer, con los votos a favor de Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y la abstención de EH Bildu, el sexto y último decreto-ley foral para la lucha contra los efectos de la pandemia. En concreto, en materia fiscal, este nuevo decreto contempla medidas en favor de la conciliación, la digitalización y la fiscalidad verde, mientras que en materia de transporte el Ejecutivo foral destinará 2 millones de euros para compensar el déficit incurrido en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera durante la vigencia del estado de alarma.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, fue la encargada de defender ante el pleno este nuevo paquete de medidas con las que, según dijo, se busca que "nadie se quede en el camino en la lucha contra esta pandemia del covid que sigue todavía presente entre nosotros".

Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, subrayó que "aunque es cierto que en estos seis decretos ha habido cuestiones que han sido insuficientes y se podía haber avanzado más lo hemos apoyado", incidió Esparza, para quien hacer propuestas "no está reñido con la crítica política". Por parte del PSN, Ramón Alzórriz destacó la "escucha activa" del Gobierno foral durante estos meses y también tuvo palabras de agradecimiento para los grupos parlamentarios por sus aportaciones. "Más allá de los reproches y discursos políticos mezclados por el barro se han aprobado los seis decretos sin votos en contra".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos pidió "no bajar la guardia" y apeló a la "autorresponsabilidad" en este periodo de nueva normalidad. También valoró el apoyo alcanzado entre los grupos y se mostró "satisfecha" de que "este tipo de decretos salgan adelante sin votos negativos". Sobre las medidas de este sexto decreto, manifestó que "es un decreto ley de complementos de algunas de las medida que se han venido tomando atendiendo a las necesidades, que se van afinando en unos casos y en otros dibujan el escenario de lo que en el futuro va a ser fortaleza para Navarra".

Desde EH Bildu, Maiorga Ramirez justificó la abstención de su grupo, entre otros aspectos, por el hecho de que "no es cierto el argumento de que no es momento de tener un debate en materia fiscal". "Este Parlamento tiene que hacer una reflexión fiscal inmediatamente, no puede hacer la de la avestruz".

Por parte de Podemos, Mikel Buil dijo que las nuevas medidas aprobadas y destacó que se trata de "políticas para inyectar liquidez en momentos y lugares donde hace falta un impulso". Por último, Marisa de Simón (I-E) expresó "dudas" en materia fiscal medidas en materias fiscal, pese a su voto.

