El despido del jugador Unai Etxebarria y el Ospa Eguna calienta las redes sociales

Javi Ollo Martínez @JavierOlloMartn · 3h Le recuerdo que esta misma forma de actuar, responsable bajo mi punto de vista, es la que condujo a este Alcalde a autorizar por ejemplo el evento organizado por parte de "España Ciudadana" en noviembre de 2018. Sr. del Val, me gustaría explicarle, como Alcalde de #Alsasua , algunas cuestiones sobre el acto al cual usted hace referencia. Un acto que con su intervención y la de algún otro medio de comunicación, se demuestra que atrae especialmente a los extremos políticos. 1/6 pic.twitter.com/OfTPjsyNda

Si los vecinos de Alsasua quieren demostrar su rechazo a la presencia de la Guardia Civil en el pueblo, están en todo su derecho. Y sinceramente, me parece totalmente lógico que lo hagan. La presencia de esos impostores se ha demostrado una amenaza para los vecinos de Alsasua.

Dicen que en Alsasua no comen a besos a la Guardia Civil. Que raro... pic.twitter.com/L2BbvgYVvc



#Alsasua no merece la pena hablar con gente que tiene tan lavado el cerebro que no es capaz de ver el tremendo montaje policial que se ha hecho con estos chavales. De eso sabemos mucho en Euskal Herria. La Guardia Civil no es bienvenida, nunca lo ha sido y nunca lo será. Agur.