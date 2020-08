El Gobierno de Navarra ve factible revisar al alza el endeudamiento y es optimista ante la reactivación económica

pamplona – La posibilidad de que Navarra termine con un mayor margen de endeudamiento es real, y el Gobierno está en contacto con el Gobierno del Estado para habilitar un mayor margen de financiación si fuera necesario. Hace escasas semanas, la Hacienda Foral y el Ministerio pactaron un margen del 2,3% de endeudamiento –los Presupuestos de 2020 se aprobaron con el objetivo del 0%–, pero todavía queda algo de margen –se podría llegar hasta el 2,6%– que podría activarse en caso de que los aproximadamente 500 millones que suponen los más de dos puntos fueran pocos para afrontar la crisis derivada del coronavirus. De momento, existe interlocución, y el Ejecutivo foral no quiere adelantar ningún escenario porque en este mes de agosto está percibiendo "buenos datos" de contratación y afiliación a la Seguridad Social –Javier Remírez, vicepresidente, puso como ejemplo ayer la activación del tercer turno en Volkswagen y las nuevas contrataciones–.

Tanto es así que, en respuesta a los grupos que el lunes llamaron al Gobierno a valorar la posibilidad de revisar el Presupuesto –aprobado poco antes del estallido de la pandemia–, Remírez dijo que "ahora mismo" el Gobierno no ve necesaria ninguna revisión del Presupuesto, algo que dijo que no ha pedido "ningún departamento" pese a que uno de los grupos que lo comentó el lunes fue Geroa Bai, socio prioritario del PSN en el Ejecutivo de Chivite. Tiempo habrá de revisar todo, pero ya para el próximo Presupuesto, dijo Remírez, que indicó que el departamento de Elma Saiz (Economía y Hacienda) ya trabaja en la reevaluación de todos los ingresos y gastos para confeccionar el techo de gasto de 2021.

revisiones En ese contexto, en el de elaborar las próximas Cuentas, "veremos, revisaremos y actualizaremos" todo lo relativo a los ingresos y los Presupuestos, dijo el vicepresidente. También el rosario de bonificaciones que reciben las empresas y que tienen que servir "para generar actividad". "Ahora mismo tenemos una herramienta presupuestaria vigente, que es útil y que nos permite actuar, evidentemente adaptándonos a la situación", defendió poco antes de seguir con que "Navarra es una comunidad solvente" que ahora mismo "no ve necesaria ninguna revisión" del Presupuesto. Supone contestar a los grupos que, como Geroa Bai, pero también EH Bildu y Navarra Suma –grupos de oposición con los que se han sacado acuerdos puntuales, importantísimos en el caso de los soberanistas, con los que se aprobaron las Cuentas–, el lunes pidieron una revisión más a fondo de la situación económica. "Lógicamente, hay partidas derivadas del Estado de alarma y plazos administrativos que van a obligar a una inejecución presupuestaria en algunas cuestiones", concedió, en lo que pareció el único resquicio para repensar el Presupuesto que se plantea el Gobierno de Navarra, que por boca de su presidenta, María Chivite, ya dijo que se aprovecharía el dinero de aquellas partidas que, por fuerza mayor, no se han podido ejecutar. Por ejemplo, los dos millones para la OPE de educación, que no se celebró y que libera una cantidad de dinero para acometer otros gastos urgentes.

Eso por la parte del Presupuesto. Por la parte de la negociación con el Estado por el margen de deuda, Remírez dejó claro que "hay un compromiso expreso entre Navarra y el Estado para revisar ese objetivo en función de la situación económica". Situación económica ante la que Remírez es hasta cierto punto optimista, con "buenos datos" en agosto. No solo por el tercer turno de Volkswagen, sino por los buenos indicadores exportadores, subrayó.

educación

El Gobierno, contra la enmienda de su socio y Navarra Suma. La enmienda que han firmado conjuntamente Geroa Bai y Navarra Suma relativa a los derechos laborales de los docentes mayores de 57 años en la red pública y concertada va camino de convertirse en culebrón. El PSN intentó tumbar su tramitación el lunes, sin éxito, y mañana el Gobierno –de coalición entre PSN, Geroa Bai y Podemos– registrará a primera hora de la mañana una declaración contraria a la tramitación de la enmienda. Para eso tendrá lugar una Mesa y Junta que, con toda probabilidad, hará oídos sordos al pronunciamiento del Gobierno y autorizará el debate y votación de la enmienda, previsto para el pleno que comenzará justo después. Geroa Bai y Navarra Suma suponen 29 de los 50 parlamentarios que hay en el hemiciclo, por lo que la enmienda tiene todas las garantías de salir adelante.

la 'guerra' de la enmienda

