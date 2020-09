Torra cambia el Govern en puertas de su inhabilitación

pamplona – En puertas de su inhabilitación por el Tribunal Supremo y en un clima preelectoral donde el mundo independentista se halla en ebullición, Quim Torra sorprendió ayer con una remodelación del Govern en la que prescinde del conseller de Interior, Miquel Buch, cuestionado por su gestión policial tras la sentencia del procés, y de la responsable de Empresa, Àngels Chacón, única miembro del gabinete bajo la marca del PDeCAT, en plena batalla con JxCat. El president también releva a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que alentó recientemente la polémica al afirmar que había un uso excesivo del castellano en los programas de TV3. Esta decisión plasma la intención de Torra de alejar cuanto pueda el adelanto electoral del fallo judicial que le inhabilite el día 17 y que estaría dispuesto a desobedecer. Les sustituirán, respectivamente, en sus cargos el abogado Miquel Sàmper, que fue alcalde de JxCat en Terrassa; el economista y exeurodiputado Ramon Tremosa, que formó parte de la candidatura de JxCat al Congreso en 2019; y la profesora Àngels Ponsa, que ejercía de directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques

Aunque Buch le habría comunicado hace poco su intención de finalizar su etapa, el Jefe del Govern habría perdido la confianza en quien ya estuvo a punto de destituir en 2019 por los disturbios posteriores a la sentencia del 1-O. El ya exconseller reconoció que no se explica su cese, lo atribuyó a los cambios que impulsa el president por su inhabilitación y lo habría entendido el pasado año por los disturbios tras la resolución del procés. "Alguien tiene que hacer este trabajo, aunque los tuyos te digan de todo", se defendió con mal sabor de boca. Buch, que rompió a llorar al recordar el apoyo de su familia durante sus dos años en el departamento, negó que la destitución obedezca a motivos políticos por la crisis entre el PDeCAT –ya que también rompió el carnet– y JxCat y admitió que discreparon con Torra por la gestión de los incidentes tras la condena a los presos soberanistas.

Por su parte, Chacón parece la apuesta del PDeCAT para enfrentarse incluso electoralmente a Carles Puigdemont en aras de una propuesta soberanista más posibilista e ideológicamente más moderada. En varias ocasiones ella misma ha mostrado su discrepancia frente a "discursos simplistas" y la "polarización radical". Su cese provocó que el partido de Bonvehí reuniera de urgencia a su ejecutiva por la tarde. A su vez, Vilallonga, ayer mismo, minutos antes de darse a conocer esta remodelación y en el acto del Fórum Edita, expresó: "Es un honor inaugurar este foro como consellera de Cultura. Vete a saber si será la última vez que lo hago".

Torra achacó los cambios al escenario de la pandemia. "Esto no va de nombres. Son tres departamentos que tendrán un papel determinante en los próximos meses y por ese motivo he decidido reforzarlos". Pero lo cierto es que ratifica su intención de no disolver el Parlament antes de su vista en el Supremo. Ya manifestó que sopesa desobedecer al Alto Tribunal y pidió no ser sustituido por ningún otro candidato, en claro mensaje a ERC, a quien ha ofrecido también relevar consellers aunque los republicanos se han negado a ello. Tras la inhabilitación asumiría el cargo interinamente el vicepresident, Pere Aragonès, de Esquerra, y se convocarían elecciones automáticamente dos meses después de no haber sido ungido un nuevo president. Los comicios se celebrarían entre 40 y 60 días después de la convocatoria electoral, es decir en febrero del próximo año.

Del ala dura soberanista. En cuanto a los nuevos perfiles, que refuerzan el ala dura del independentismo, el economista Ramon Tremosa (Empresa) fue eurodiputado y construyó su figura como economista en la Universidad de Barcelona. El nombramiento de Àngels Ponsa, muy próxima a Òmnium Cultural, no ha sorprendido dentro del mundo del arte. Por su lado, Miquel Sàmper (Interior) es un hombre de la órbita deJosep Rull, al que sustituyó como alcaldable de Terrassa.

"Es una purga política para hacer desaparecer de las instituciones al PDeCAT, se ha querido silenciar su voz" marc solsona Portavoz del PDeCAT