El Gobierno lamenta el intento de bloquear los trabajos, pero seguirá adelante con el plan

El Gobierno foral lamentó ayer la decisión de Navarra Suma de no participar en la mesa por la convivencia creada con todos los grupos del Parlamento. "Nos parece lamentable, y una irresponsabilidad política", replicó la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, que destacó que los trabajos están todavía en una fase muy inicial, y que el objetivo simplemente era "debatir y dialogar". "Me pregunto si esa parte de la sociedad que dicen representar se siente realmente representada por un partido que a la primera de cambio abandona el debate", afirmó Ollo.

La consejera negó falta de pluralidad en los colectivos participantes, y destacó que los que no han podido participar en la primera fase ya han confirmado su presencia en las mesas de trabajo que tendrán lugar a partir de ahora en torno a diversos temas. Y que quien no ha querido estar, lo podrá hacer a partir de ahora. "La puerta está abierta. Como Gobierno queremos que el plan tenga la mayor participación posible, y que incluya a los sectores ideológicos más diversos. Confío en que reflexionen y reconsideren esta actitud", afirmó la consejera, que advirtió de que en todo caso la ausencia de la coalición derechista no va a bloquear el proyecto.

Ollo lamentó que Iñaki Iriarte, en sus críticas al programa, vinculara a algunos de los participantes con organizaciones políticas, cuando han participado de forma autónoma. "No preguntamos a nadie a quién vota", subrayó la consejera, que recordó al parlamentario que el reto de la convivencia no se reduce a la violencia de ETA, como defiende UPN, sino que incluye otros ámbitos como la diversidad lingüística, la religión, la raza, el género o la sexualidad. "Para la convivencia es imprescindible una visión crítica del pasado y una deslegitimación de la violencia con la participación de las víctimas. Pero no solo. En Navarra hay muchas diversidades, es una sociedad compleja, y eso requiere un plan de convivencia. Si reducimos todo al prisma de UPN estaremos perdiendo el futuro de esta sociedad", apuntó la consejera, que agradeció la colaboración y participación de los múltiples colectivos e instituciones que van a formar parte de la elaboración del primer plan de convivencia en Navarra.