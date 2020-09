Ayuso dice que el principal error en la segunda ola ha sido "la confianza"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "el principal error" cometido "por parte de todos" ante la segunda ola de la pandemia del coronavirus ha sido "la confianza" y ha señalado que en la actualidad la falta de profesionales sanitarios en Atención Primaria "es un problema de toda España".

"Confiamos en julio en que cada comunidad autónoma, al salir de la desescalada, podríamos ir tomando nuestras medidas; esta confianza nos llevó a que cada comunidad autónoma pusiera en marcha sus propias normas; a su vez la epidemia nos iba demostrando que esta iba entrando en los ámbitos privados; confiamos en que no iba a ser así y así ocurrió", ha declarado tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa conjunta en la sede del Gobierno regional.

Ayuso ha defendido, a su vez, que "pretender tratar a Madrid como al resto de comunidades autónomas" es "muy injusto", debido a su "singularidad".

Por otro lado, se ha quejado de que "se extendieron desde el principio de la crisis un par de mantras sobre Madrid", referidos a las deficiencias de la Atención Primaria y la falta de rastreadores, y ha defendido que "Madrid sabe lo que está haciendo".

Preguntada concretamente sobre la Atención Primaria, ha dicho que la falta de profesionales sanitarios "es un problema de toda España", y ha advertido de que "a largo plazo no vamos a tener médicos".

"No se trata de que yo le quite médicos a Murcia", ha comentado Ayuso antes de añadir: "Tenemos que saber nosotros seguir atrayendo médicos de toda España".

En cuanto a los rastreadores, la jefa del Ejecutivo madrileño ha aseverado que la capacidad de diagnóstico de Madrid es "de las mejores, si no la mejor, de España". Y ha añadido que "para que el rastreo fuera eficiente harían falta millones de rastreos constantes".

Respecto a las restricciones a la movilidad que se han comenzado a aplicar este lunes en 37 áreas sanitarias de Madrid, Ayuso ha comentado que, si se aplican "con firmeza", pronto tendrán "beneficios" y "no harán falta más escenarios".

"Estaremos con cuarentenas en los colegios, y estaremos con cuarentenas en las empresas, no nos engañemos, vamos a tener que convivir así", ha insistido Ayuso, a cuyo juicio espacios como las aulas escolares o "los centros comerciales" son "mucho más seguros que muchos ámbitos privados".