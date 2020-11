Esteban: "Llega la hora de la verdad en la negociación presupuestaria"

Aitor Esteban ha asegurado que las próximas horas serán decisivas para confirmar si el PNV apoyará los Presupuestos Generales del Estado. Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el portavoz jeltzale en el Congreso ha reconocido que durante el fin de semana se ha avanzado en la negociación. "Me da la sensación de que hoy es un día muy importante. Estamos apurando las conversaciones. El fin de semana hemos ido cerrando asuntos y ahora llega la hora de la verdad".

Además, Esteban ha asegurado que ha tenido acceso a las enmiendas presentadas por EH Bildu de las que dice carecen de originalidad. "Las enmiendas que han presentado no son como para quebrar el régimen. No hay ninguna originalidad. No llegan a lentejas, de las que acusaban a los demás. Son más bien sopicaldo".

El portavoz jeltzale ha criticado que Unidas Podemos haya enmendado sus propios presupuestos y ha explicado que quizás ni siquiera llegue a debatirse porque así lo recomiendan los serviciso jurídicos de la cámara. "Es preocupante que un gobierno no sea disciplinado. La enmienda de UP no está en juego, porque lo letrados la han decretado como inadecuada por no tener relación con los Presupuestos Generales del Estado. Probablemente no llegará al debate".

Esteban ha recordado que le ley Celaá ha concitado más apoyos de los que tuvo la LOMCE, y ha señalado que "garantiza que el modelo educativo vasco se va a poder mantener. Se afianzan las competencias vascas".

Sobre el plan de vacunación que ha avanzado Sánchez, el portavoz del Grupo Vasco ha recordado que no va a ser el presidente español quien va a hacer la campaña sino los serviciso de Atención Primaria dependientes de las comunidades autónomas. "No sé si hacía falta un anuncio como el de Sánchez. Es agradable ponerse una medallita, pero lo importantes es que haya coordinación".