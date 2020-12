El 28,7% de la aportación de Navarra al Estado es para pagar intereses de la deuda del Estado

Casi tres de cada diez euros de la aportación de Navarra al Estado se destinan a pagar los intereses de la deuda del propio Estado. Un desembolso que Navarra realiza a través del Convenio Económico, que ni es un privilegio, ni es opaco. Pese a que son estos algunos de los calificativos que acostumbran a mencionar –desde la ignorancia– políticos de diferentes siglas, pero con especial reiteración desde Ciudadanos, este instrumento es solidario con el resto de territorios del Estado y transparente.

Es solidario no solo porque Navarra paga al Estado por el 1,6% de las cargas generales no asumidas, pese a que su población representa el 1,39%, sino porque además participa de otros gastos que no le corresponden. Y es transparente hasta el punto de que, en la pasada legislatura, la Cámara de Comptos y el Gobierno foral se preocuparon por editar el libro titulado Convenio Económico Navarra-Estado. Origen, implicaciones y retos de futuro, que explica de manera pormenorizada los criterios que rigen la aportación.

Una parte muy importante del presupuesto anual de Navarra se destina a la aportación económica que la Comunidad Foral debe hacer al Estado para contribuir al sostenimiento de los cargas que asume el Estado en todo el territorio, bien porque son de su exclusiva competencia o por servicios que Navarra no presta. Pero también para participar del pago de otras cargas que genera el Estado, como es su propia deuda pública, y que representa el principal pago de la Comunidad Foral, ya que absorbe el 28,7% del total de la aportación.



547 millones en 2019



En el último ejercicio completo, el de 2019, de los 4.016 millones de presupuesto que tuvo la Comunidad Foral, 547 millones (el 13,6%) fueron para cumplir con este ineludible compromiso, que requiere de una minuciosa negociación técnica antes de llegar a un acuerdo entre ambas administraciones.

Históricamente, cuando se habla de la aportación de Navarra se suelen mencionar pagos como los del ejército y la Casa Real, pero están muy lejos de ser los más importantes. El más costoso de todos ellos corresponde a los intereses de la deuda del Estado. Sólo el año pasado ese 28,7% supuso un desembolso de 152 millones de los 547 que abonó Navarra al Estado.

El segundo concepto que más peso económico tiene en la aportación de Navarra es el pago que se hace al Estado para que a su vez financie el presupuesto de la Unión Europea y que representa el 10,9% del total.

Además, hay tres cuestiones que, sumadas, significan el 23,7% de la aportación. Son las pensiones no contributivas (8,7%), donde se encuentran las de maternidad y de ayuda familiar; la asistencia al desempleo (7,5%), que al no financiarse solo con sus propias cotizaciones la completa el Estado a través de su presupuesto, lo que repercute en la aportación de Navarra; y las clases pasivas y el mutualismo del Estado (7,5%).

Por el contrario, financiar los gastos de la Casa Real o de las Cortes Generales solo suponen el 0,5% de la aportación anual al Estado.