Optimismo en la UE por los avances en el acuerdo del 'brexit'

Bruselas – La Comisión Europea (CE) manifestó ayer su optimismo con respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo sobre la relación tras el brexit con el Reino Unido, dados los avances en áreas clave como las garantías para asegurar una competencia justa entre empresas británicas y comunitarias.

De todas formas, Bruselas no quiso dar por hecho el pacto con Londres. "Tal y como están las cosas, no puedo decirles si habrá un acuerdo o no, pero ahora sí existe un camino hacia el acuerdo", aseguró la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, Von der Leyen expuso ante los eurodiputados los progresos logrados en el ámbito de las garantías de competencia. Por otro lado, señaló que se ha acordado un "potente" mecanismo de no regresión para garantizar que ninguna de las partes retrocede respecto a las normas que están fijadas en la actualidad, lo que consideró como "un gran paso adelante para asegurar que nuestros elevados estándares sociales, laborales y ambientales no se van a recortar".

Pese a estos progresos, Von der Leyen reconoció que continúa pendiente la cuestión de cómo garantizar la libre competencia a futuro, a medida que las reglas tengan que evolucionar para adaptarse a nuevos contextos tecnológicos o medioambientales.

El objetivo de la UE, recordó, es "asegurar una competencia justa en nuestro propio mercado", para lo que se requieren "mecanismos robustos".

pendientes de la pesca Von der Leyen avanzó que los asuntos relacionados con la gobernanza del futuro acuerdo y el mecanismo para la resolución de disputas, que en su momento fueron de los más espinosos, "se están resolviendo en gran medida", pero admitió que la discusión en pesca "es todavía muy difícil".

"A veces parece que no lograremos resolver esta cuestión. Pero debemos continuar intentando encontrar una solución, es el único curso de acción correcto y responsable", recalcó.

La presidenta de la CE insistió en que Bruselas "no cuestiona la soberanía británica sobre sus aguas", pero pide "previsibilidad y estabilidad" para los pescadores comunitarios.

El acuerdo sobre la relación tras el brexit debe conseguirse y ratificarse antes de fin de año, ya que el 1 de enero la legislación comunitaria habrá dejado de aplicarse en territorio británico y el Reino Unido se habrá convertido de manera definitiva en un país tercero.

Si no lo logran, las dos partes pasarán a regirse en sus intercambios comerciales por los requisitos arancelarios más generales y menos favorables de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las palabras de Von der Leyen contrastan con los mensajes que llegan desde el Reino Unido, donde el primer ministro británico, Boris Johnson, expresó este martes, a través de su portavoz oficial, que una salida sin acuerdo continúa siendo el escenario más probable.

marco de desacuerdo

Medidas de contingencia. El CE ha dado luz verde a las medidas de contingencia en los ámbitos de conexiones y seguridad aérea, tráfico rodado y pesca, ante el escenario de que el 1 de enero no haya un acuerdo entre Londres y la UE.

Gibraltar y España. Las medidas no se aplicarán en este territorio y deberán pactarse con la Eurocámara. Por su parte, Pedro Sánchez defendió ayer unas medidas "puente" que eviten un 'brexit' duro.

pesca

Von der Leyen "a veces parece que no vamos a lograr resolverlo"

