Iglesias avisa al PSOE de que está "vigilante" para cumplir lo pactado

Pablo Iglesias advertía ayer a sus socios en el Gobierno de coalición: "Sí, somos muy cabezones para que se cumplan los acuerdos firmados". En su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el secretario general de la formación morada y vicepresidente segundo del Gobierno Sánchez dejó claro que no cesará en su estrategia de presionar al PSOE para que se atienda sus demandas.

En una semana en la que las dos alas del Ejecutivo –PSOE y Unidas Podemos– han exhibido sus diferencias sobre cuestiones como la subida del salario mínimo o la prohibición de cortar los suministros en caso de impagos, Iglesias defendió ante el máximo órgano de dirección de su partido que el conflicto es, en su opinión, una forma de avanzar en democracia. "El conflicto político es el motor de la democracia, el conflicto es lo que está detrás de los avances sociales y eso tenemos que reivindicarlo siempre", señaló.

El 'GARANTE' En su intervención, Iglesias se refirió al rifirrafe que tuvo con María Jesús Montero en los pasillos del Congreso cuando su compañera de gabinete, la portavoz del Ejecutivo, le pidió que no fuese cabezón después de que Podemos airease las diferencias con la vicepresidenta Teresa Ribera acerca de la prohibición de cortar los suministros. Ayer, el dirigente de Podemos insistió ante su militancia: "Vamos a seguir trabajando para garantizar que a ningún hogar vulnerable se le pueda cortar el agua y la luz en el contexto en el que estamos, para dejar atrás la reforma laboral, mejorar los salarios y la capacidad de negociación de los trabajadores".

Con todo, Pablo Iglesias reivindicó la validez del acuerdo de investidura en el que "estamparon la firma" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y él mismo. "Nosotros somos garantía de que en el Gobierno va a haber una serie de ministros y un vicepresidente que va a estar siempre mirando la letra pequeña para que el acuerdo se cumpla", manifestó.

Como no podía ser de otra manera, Iglesias se refirió también al conflicto generado por la renovación del CGPJ y aseguró que el PP mantiene "abiertamente y sin matices" que no renueva el órganos de los jueces porque no quiere que Unidas Podemos y otras fuerzas del Congreso, en alusión a ERC o EH Bildu, participe en el proceso. "Es impresionante que se atrevan a decir esto abiertamente", recriminó el máximo responsable de Podemos, quien añadió que, ante ese "desprecio" a la Constitución y la soberanía popular, un Gobierno "no puede aceptar" esta "aberración democrática" en la que incurre el PP . Así, apostó por "adaptar la ley al presente" para que todas las fuerzas políticas participen en el proceso.