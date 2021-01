Portugal apuesta por una UE más "abierta al mundo"

El primer ministro de Portugal, António Costa, asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ya es el pasado", y apunta a la jornada de investidura de Joe Biden, el 20 de enero, como el momento para empezar a trabajar en los retos comunes entre EEUU y la Unión Europea, que debe aplicar una visión global de "360 grados".

Costa hizo estas declaraciones el pasado jueves en una comparecencia telemática con los corresponsales en Bruselas con motivo del inicio de la presidencia portuguesa del Consejo el pasado 1 de enero.

Tras condenar el asalto al Congreso estadounidense en la tarde del miércoles, recalcó que la llegada de Biden es una "oportunidad enorme de crear un nuevo clima en las relaciones transatlánticas". "Trump es ya el pasado, los estadounidenses han pasado página", añadió.

Para él, la asociación geopolítica, de defensa y de valores entre Estados Unidos y la UE va más allá de los últimos cuatro años, e instó a "no sacrificar esta alianza histórica basándonos en eventos circunstanciales", ya que las "divisiones profundas" que vive EEUU son "normales en los países democráticos" y "también existen en Europa". "También hemos tenido situaciones en las que ha habido grandes debates en torno a los resultados electorales. Eso no es un problema para una democracia, más bien muestra su vitalidad. El problema aquí es que el resultado de unas elecciones democráticas debe ser aceptado y no puesto en duda", incidió Costa.

La llegada de Biden a la Casa Blanca "hará nacer nuevas oportunidades para reforzar la relación", pero algunos problemas que surgieron durante la era Trump, como las diferencias en la política comercial o el gasto en defensa, persistirán, según el primer ministro luso. "Pero uno de los primeros gestos de Biden será incluir a EEUU en el Acuerdo de París, lo que nos permitirá enfrentarnos a la realidad del cambio climático. Si Biden refuerza el multilateralismo, esto significa que hay esperanza", señaló.

Los contactos entre ambas orillas del Atlántico ya han comenzado con vistas a que Biden participe en una cumbre con los líderes de los Veintisiete en el primer semestre del año.

Para defender sus intereses, según Costa, la UE tiene que reforzar su "autonomía estratégica", que no se debe confundir con "proteccionismo", y seguir "abierta al mundo", con "una visión de 360 grados". "Las relaciones con EEUU son muy importantes, pero hay que desarrollar también otras con América Latina y el Reino Unido", dijo Costa, quien apuntó también a la región indo-pacífica (Australia, Nueva Zelanda y la India), así como a China y África entre las prioridades de la presidencia lusa.

Se trata, insistió, de "reforzar la capacidad de la UE como actor global, con una visión de 360 grados, de estar abierta al mundo, porque esa –subrayó– es la tradición europea y es lo que hace la diferencia geoestratégica de la UE: tener relaciones muy estrechas con diferentes actores globales".

latinoamérica En cuanto a América Latina, Costa destacó como "muy importante" reforzar durante este semestre los lazos con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil), México y Chile. La UE tiene pendiente ratificar el acuerdo comercial alcanzado en 2019 con Mercosur y paralizado por dudas de algunos países europeos y de la Eurocámara sobre garantías de respeto medioambiental, especialmente por parte de Brasil; mientras que cuenta con modernizar sus acuerdos comerciales con Chile y México.

En una entrevista reciente, el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, advirtió de que China está desplazando a la UE en América Latina. Por ello, acercar distancias con Latinoamérica es algo fundamental para Costa.