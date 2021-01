Villarejo dice que la grabación a Corinna fue encargo del CNI

pamplona – El excomisario José Villarejo declaró ayer que fue el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) quien le pidió que se reuniese con Corinna Larsen en Londres y puso los medios para grabar la cita, en el que la empresaria le reconoció que estaba "aterrada" y amenazada de muerte. Villarejo realizó estas afirmaciones desde el banquillo del juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, en el primer juicio al que se enfrenta, acusado por calumnias y denuncia falsa al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

Según relató el excomisario, en una comida se le trasladó que el CNI quería encargarle algo y que más tarde desde este organismo le dijeron "que era muy importante recuperar una serie de documentos para la seguridad del Estado". A raíz de ahí mantuvo muchas reuniones con la empresaria Corinna Larsen; intentó "convencerla, seducirla" y ganarse su confianza porque era su "trabajo" y considera que actuó en defensa de la monarquía y del Estado porque la empresaria "se había hecho con documentación comprometedora para los intereses de España".

Según su versión, Larsen le reconoció que estaba "aterrada" y amenazada de muerte por su relación con el rey emérito, en una conversación que mantuvo en Londres y que fue grabada por el propio CNI, que le puso los medios para ello.

Recomendaciones A través de videoconferencia desde Londres, Corinna aseguró que le aterrorizaron las reiteradas amenazas que recibió del exjefe del CNI Félix Sanz Roldán, quien le dijo que si no seguía determinadas recomendaciones e instrucciones, él no iba a poder asegurar su seguridad física ni la de sus hijos. Así, cuando la defensa de Villarejo le preguntó si las amenazas de Sanz Roldán le aterrorizaron, la respuesta no dejó margen a la duda: "Por supuesto me aterrorizó, aterrorizarían a cualquiera. El hecho de que el jefe de seguridad viniese a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante".

La examante del rey emérito explicó también que en un ocasión encontró en el lugar donde se hospedaba un libro que hablaba de una supuesta conspiración en la muerte de Lady Diana y que luego recibió una llamada de un número secreto en la que le decían que "había muchos túneles secretos entre Mónaco y Niza". A su juicio, estos hechos dejaban de manifiesto la situación en la que se encontraba de "constantes amenazas y peligro".

Preguntada si denunció estos hechos o si se lo planteó, reconoció que discutió esta posibilidad en su día con sus abogados, pero estaba "aterrorizada".

Negativa de Sanz Roldán Tras la declaración de la examante del emérito llegó el turno de Félix Sanz Roldán, exjefe del CNI, quien visiblemente molesto aseguró que "jamás, jamás" ha amenazado a una mujer y a un niño, negando así la declaración realizada por Corinna Larsen. Además, Sanz Roldán negó que el excomisario Villarejo colaborará con el CNI. "Hoy lo he visto por primera vez", señaló al ser preguntado por si conocía a Villarejo.

Asimismo, el exmáximo responsable de los espías españoles reconoció que se sintió mal cuando conoció las declaraciones de Villarejo al programa Salvados de La Sexta en la que el excomisario le acusaba de amenazar a Corinna Larsen. Y se siento mal en primer lugar por los 3.000 hombres que trabajaban con él en el CNI, que "no tienen identidad y no pueden defenderse, y que sirven a España de forma ejemplar". Porque ,según manifestó, " esos agentes necesitaban alguien que les defendiera especialmente de unas manifestaciones tan agresivas" y como quería "seguir mirándoles a la cara", puso los hechos en manos de la Justicia.

No obstante, reconoció que estuvo en Londres en mayo de 2012, pero no quiso desvelar si fue para reunirse con Corinna Larsen ni el motivo de si viaje, acogiéndose a la ley que regula las actividades del CNI.

Rebaja de la fiscalía

Retira el delito de calumnias

Un año menos. Tras escuchar a José Villarejo y a Corinna Larsen, la Fiscalía retiró la acusación de delito de calumnias del excomisario al exjefe del CNI Félix Sanz Roldán, aunque mantuvo el de denuncia falsa. Un cambio que supone una rebaja en la petición de condena que solicita para el excomisario: de los dos años de cárcel que pedía para él, ahora solicita uno por denuncia falsa a Sanz Roldán, a quien Villarejo atribuyó haber filtrado a los medios una fotografía en una supuesta operación antiterrorista en Melilla. Además, en un programa televisivo Villarejo manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte Corinna Larsen.

