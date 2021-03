Arenas declara ante el Tribunal que no sabe si en el PP hay otro Javier Arenas

Javier Arenas, quien fuera secretario general del PP en 1999 y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, ha negado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los conocidos como 'papeles de Bárcenas' que nunca ha recibido sobresueldos en metálico de la mano del que fuera tesorero del partido Álvaro Lapuerta o del entonces gerente Luis Bárcenas.

En respuesta a preguntas de las acusaciones populares, Arenas sí que ha confirmado que el cargo de secretario general tenía aparejado un complemento de responsabilidad, pero ha matizado que ese 'plus' se recibía por transferencia, iba acompañado de la nómina y se declaraba en el IRPF anualmente.

En este sentido, ha incidido en que también había complementos para quienes ostentaban cargo dentro del grupo parlamentario 'popular'. "El consejo de dirección tenía un complemento que venía acompañado de la retribución de la cámara y que se declaraba en IRPF, por supuesto", ha insistido.

Preguntado por si conocía los apuntes contables que llevaba de la 'caja b' Bárcenas, ha señalado que tuvo conocimiento de los mismos por los medios pero que sobre la inmensa mayoría de esos asientos contables tiene un "absoluto desconocimiento". "En los que aparezco yo, absoluto desconocimiento, y no es correcto el apunte", ha incidido.

Así, no reconoce como verídicos esos apuntes a pesar de que aparecen anotaciones a nombre de 'Are', 'Arenas', 'J.R.', 'J.A.' o 'Arenas'. En un momento dado ha explicado que no es "el único Javier que aparece en esos papeles" y tampoco es "el único Javier del PP". "Desconozco si en la organización hay algún otro Javier Arenas", ha añadido, para luego subrayar que no ha recibido "ninguna cantidad proveniente de empresarios o del partido", y que "todo lo recibido" lo ha declarado a Hacienda.