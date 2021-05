Beltrán no aclara si dimitirá de alguno de sus tres cargos pese a que incumple los estatutos del PP

La presidenta del PP de Navarra, diputada por Madrid y vicesecretaria de Organización popular, Ana Beltrán, se ha negado a aclarar si dimitirá de alguno de sus cargos para cumplir con los estatutos del PP, que establecen como "incompatible" ser al mismo tiempo diputado en el Congreso y presidente de una federación autonómica del partido.

La exparlamentaria foral, hoy peso pesado en el organigrama de Génova, ha dado una rueda de prensa en Pamplona en la que ha celebrado los buenos resultados de Ayuso en Madrid y ha avisado que el próximo territorio en el que los populares darán un zarpazo será en Navarra.

Beltrán no ha querido responder a sus incompatibilidades internas. Se ha remitido a lo que ya publicó este periódico pese a que se le ha preguntado sobre si dimitirá o no, o sobre si se presentará al próximo congreso regional del PP en Navarra.

A continuación, la reproducción de la agria reacción de Beltrán, que ha asegurado que "los asuntos internos no les importan a nadie".

Periodista: Los estatutos del PP establecen como incompatible ser diputado y a la vez presidente de una federación autonómica. Es su caso. Le quería preguntar si se ha planteado dimitir de alguno de sus cargos para cumplir con los estatutos del partido.

Ana Beltrán: Ya le contesté, lo publicó en su periódico. Lo que dije, ya lo dije.

P: ¿Usted se plantea dimitir?

AB: Insisto, le hice ya las declaraciones oportunas en su momento.

P: Pero no se habló de la dimisión, ni de si piensa presentarse a la reelección del PP en Navarra.

AB: Insisto, ya respondí. Usted lo sabe perfectamente.

(Interrupción del jefe de prensa de Ana Beltrán).

P: Ese artículo establece como incompatible ser diputado y presidente.

AB: Le di la respuesta, no se la voy a dar dos veces.

P: ¿Podría repetir la respuesta?

(Nueva interrupción del jefe de gabinete para cortar las preguntas).

AB: No, no. Si ya sabe a qué me remito, si nos conocemos muy bien.

P: ¿Ha tenido ocasión de hablar de esto con alguien del partido? Si esto ha generado conversación interna€

AB: Estoy aquí para hablar de lo que le importa a la gente. Y los asuntos internos no les importan a nadie salvo de vez en cuando a algunos periódicos, que hacéis bien en que os importe lo interno. A mí me importa lo que le preocupa a los navarros, al PP y a todos los españoles, que lo que menos les importa son los asuntos internos.

P: Si eso está muy bien, pero le pregunto por la cuestión interna.

AB: Ya le he contestado.

P: ¿No va a dimitir? Es una pregunta que no contestó en su momento.

AB: ¿A usted qué le parece el resultado de Ayuso en Madrid?

P: Maravilloso, pero...

Interrumpe AB: Es lo que a la gente le importa escuchar.

P: Le pregunto por una cuestión que entiendo que es importante en el PP, usted es la vicesecretaria de Organización, encargada de velar por el cumplimiento estatutario del partido.

AB: Ya le respondí.

P: De acuerdo.