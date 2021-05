Esparza olvida que cobraba de consejero más que Chivite y critica la subida de sueldo del 0,9% del Gobierno de Navarra

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado este viernes que el Gobierno de María Chivite decidiera a finales del año pasado actualizarse el salario con un incremento del 0,9% similar al aplicado a los trabajadores públicos.

"En plena pandemia, con el desempleo desbocado, con miles de personas sin poder trabajar, la presidenta, los consejeros y el resto de altos cargos del Gobierno de Navarra se han subido el sueldo", ha señalado Esparza en su intervención ante el Consejo Político de UPN, celebrado en el hotel Iruña Park de Pamplona.

El reproche del presidente de UPN llama la atención porque cuando él, en 2015, dejó de ser consejero cobraba 75.933 euros, ya que ingresaba el complemento que aplicó Yolanda Barcina a todos los altos cargos y que retiró en agosto de este mismo año el Gobierno de Uxue Barkos retiró en la que fue su primera decisión.

Por lo tanto, el salario que Esparza tenía hace seis años era ligeramente más elevado al que hoy percibe la presidenta Chivite, que asciende a 75.262 euros, teniendo una responsabilidad sensiblemente menor, y muy superior al de los actuales consejeros (70.040 euros).

OLVIDA LOS PEAJES EN SOMBRA



En su discurso, Esparza también ha criticado la propuesta del Gobierno de España de establecer peajes en las autovías. Un terreno en el que se olvió de los peajes en la sombra que utilizó UPN cuando estaba en el Gobierno para financiar la autovía a Logroño (A-12) y y la autovía del Pirineo (A-21) y que cuestan a las arcas públicas unos 70 millones al año.

Por lo demás, Esparza ha comprado el discurso de Isabel Díaz Ayuso. Al igual que hizo el jueves en el Parlamento, el presidente de UPN ha vuelto a incidir este viernes en las ideas de las que ha hecho gala la líder madrileña del PP durante la reciente campaña electoral.

Mientras otros hablan de libertad, UPN la lleva "en su ADN", dijo Esparza tomando como propio el lema de la presidenta de Madrid e interpretando también los comicios madrileños en clave estatal.

Esparza vaticinó que las políticas del Gobierno de María Chivite "serán castigadas" en Navarra como Pedro Sánchez "ha sido castigado en las elecciones de Madrid".

En esta misma línea de pronosticar el futuro, señaló que "hoy el PSN tendría menos parlamentarios de los que tiene" y "Navarra Suma más representación de la que tiene".

Esparza considera que la pandemia "ha superado con creces" al Ejecutivo foral. "Hemos visto mucha incompetencia, poca defensa de Navarra y del uso a nuestra foralidad y un seguidismo absoluto de Sánchez", manifestó. E incidió en que la gente "está harta" de que "coarten sus libertades", de que "le digan lo que tiene que hacer y lo que tiene que pensar porque si no, es un fascista", de que "no le dejen trabajar o de que no le dejen ganarse la vida" y de que "nos suban impuestos".

Esparza señaló que en los comicios madrileños "se ha hablado mucho de libertad para contraponerla al radicalismo, a la imposición, al centralismo, al miedo y al sectarismo ideológico". Y remarcó que UPN "lleva la palabra libertad en su ADN".

"Sánchez ha sido castigado y las políticas de Chivite también lo serán"

Javier Esparza