Aroztegia, de nuevo en el centro de la polémica

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha lamentado la "campaña de acoso, amenazas y sabotajes" a los trabajadores y a la empresa adjudicataria de las obras del proyecto de Aroztegia y ha considerado "intolerable" que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, "no diga nada y no exija a sus socios de EH Bildu que pongan fin a estas prácticas mafiosas". Por el contrario, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha considerado que "no se han producido tales amenazas".

En declaraciones a los medios tras la Mesa y Junta de Portavoces, Javier Esparza ha censurado que "los de siempre, EH Bildu y la izquierda abertzale, estén actuando como siempre" contra un proyecto que "genera actividad económica y empleo".

En este sentido, ha criticado la campaña de "acoso, amenazas y sabotajes" contra los trabajadores y la empresa adjudicataria de las obras, una campaña que, según ha dicho, "ya no sólo se centra y se vive en el ámbito de Baztan sino que pasa esas fronteras". "Este mismo fin de semana hemos visto como en Tierra Estella también hay pancartas, concentraciones, amenazas y también tenemos a la izquierda abertzale señalando a trabajadores y empresarios", ha lamentado Esparza, quien ha enseñado uno de los panfletos aparecidos.

En su opinión, "es una vergüenza que en Navarra en el siglo XXI esté pasando algo como esto, se trata de una persecución intolerable a trabajadores y una empresa". Y también ha calificado de "intolerable" que la presidenta del Gobierno foral "no diga nada, mire para otro lado y no exija a sus socios de EH Bildu que pongan fin a estas prácticas mafiosas".

"No podemos consentir que se amenace a nuestras empresas, tejido económico y trabajadores. Porque el mensaje que se lanza permitiendo esto es que los matones campan a sus anchas, mientras que el Gobierno no hace nada", ha expuesto Esparza, para preguntarse "quién va a venir aquí a invertir con una formación política que avala comportamientos como éstos".

Según ha señalado Esparza, el representante de EH Bildu "miente como un bellaco" afirmando que no se han producido amenazas y ha exigido al PSN que "ponga las cosas en su sitio y rompa con esta gente".

Por su parte, Adolfo Araiz se ha mostrado contrario al proyecto de Aroztegia, y al ser preguntado por las amenazas y coacciones a la empresa y trabajadores, ha considerado que "no se han producido tales amenazas".

"Más allá de las denuncias realizadas por la empresa no tenemos noticias, nos gustaría conocer otras versiones sobre ese tema y seguramente serían contradictorias y distintas. Esperemos que se hagan públicas, en cualquier caso, consideramos que no se han producido tales amenazas", ha declarado.

Asimismo, ha recordado que este sábado hay convocada una manifestación, impulsada por diversos colectivos, contra el proyecto de Aroztegia y ha expresado la adhesión de EH Bildu a esta marcha para rechazar "este pelotazo urbanístico". "Debe quedar fuera de las actuaciones del valle", ha sostenido.

Además, ha explicado que desde la coalición han presentado diversas preguntas al consejero José María Aierdi en relación a las obras iniciadas y después de que el jueves en el pleno afirmara que "se estaba cumpliendo la legalidad". También quieren saber si el Gobierno foral va a defender en este tema "las resoluciones del tribunal navarro de contratos públicos".